Las Chivas de Guadalajara atraviesan uno de sus peores momentos en mucho tiempo. En el Apertura 2024 de la Liga MX son séptimos con siete puntos, mientras que de la Leagues Cup fueron eliminados luego de un papelón ante San José Earthquakes y Los Ángeles Galaxy. Y para colmo, el gran ídolo del Rebaño Sagrado, Chicharito Hernández, sigue sin ver la suya frente al marco.

La Liga MX confirmó que los tapatíos no adelantarán partidos del certamen, por lo que el máximo anotador de todos los tiempos con la Selección Mexicana de Futbol se recupera de la lesión en el muslo derecho que le impidió jugar los partidos del campeonato internacional ante equipos de MLS en California, situación que lo ha alejado de la oportunidad de reencontrarse con el gol.

¿Qué dijo el ex-América sobre Chicharito?

Ante esta situación, un ex-América que le tiene profundo respeto a CH14 como es el uruguayo Cesilio de los Santos, habló en Fox Deportes sobre la situación del ariete, quien cree que se ha perjudicado por los malos manejos del club, pues por esa razón se ha visto exhibido en este lapso desde su regreso tras triunfar en el extranjero.

“Yo dije que Chicharito iba anotar entre 7 y 8 goles. No es que matemos al Chicharito, yo ataco el tema global. Chivas no gana, no se asoma entre los primeros lugares del torneo. Me molesta que los tipos que manejan al equipo no traen los jugadores de calidad. Los jugadores de calidad se los llevan otros equipos. ¿No podrías haber traído a Gallardo, Romo o Chiquito? ¿Por qué no fuiste por el Memote Martínez?”, analizó Cesilio.

De esta manera, el charrúa restó peso al mal momento de Javier Hernández Balcázar, ya que si bien no atraviesa por su mejor momento sumergido en las lesiones, lo cierto es que la directiva rojiblanca apenas y ha podido traer refuerzos de mediano calibre, situación que ha mermado el desarrollo colectivo del plantel.