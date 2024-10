Chivas es uno de los equipos más importantes y mediáticos de todo el futbol mexicano, por lo que diversas situaciones suelen magnificarse hasta niveles insospechados, por lo que el capitán del Rebaño, Víctor Guzmán, habló de la indisciplina que cometieron Alexis Vega y Cristian Calderón.

Durante el Apertura 2023, el futbol mexicano fue sacudido por la separación de Gru y del Chicote por romper el reglamento interno del Guadalajara, en donde se desataron un sinfín de versiones, por lo que el Pocho rompió el silencio y habló del tema de las indisciplinas desde que él llegó al vestidor rojiblanco y aseguró que jamás hubo mujeres en el hotel de concentración de Toluca.

“Venían compañeros con indisciplinas. Yo llegué y tuvimos buena conversación con todos: ‘cabrones, mientras yo esté, por favor. El día que yo ya no esté hagan lo que quieran’. Gracias a Dios, desde que estoy yo, no ha pasado ninguna indisciplina. No soy el papá, pero hay un respeto.

“Hubo unos rumores que no fueron ciertos de que habían metido mujeres y eso no fue cierto. Por ahí alguna pareja se quedó en el mismo piso, desafortunadamente que nosotros, y ‘una mujer entró’. Es Chivas (y se dice): ‘metieron mujeres’. ¿Qué van a hacer? Vender notas”, declaró Guzmán en entrevista con Ramón Morales.

Víctor Guzmán reveló todo sobre la supuesta pelea que tuvo con Veljko Paunovic

“Hay ocasiones que uno va con caras, enojado, pero con uno mismo. Porque a veces nos toca jugar y a veces no nos toca jugar. El enojo es conmigo mismo. Les he dicho a los entrenadores que he tenido: ‘si un día me sacas y no te hago caras, en el límite del respeto, es porque no me importa el futbol’.

“Voy a estar enojado conmigo mismo y voy a trabajar el doble para demostrar que puedo estar de titular y que merezco más minutos. Contra el entrenador, nunca he tenido nada. Esas notas de que había golpeado a Pauno, fueron totalmente falsas”, concluyó el Pocho.