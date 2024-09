Esta semana no es una más para Chivas debido a que jugará el Clásico Nacional contra América en el Estadio Azul. En medio de la fecha FIFA y previo al juego más importante del campeonato, Jorge Campos habló de Chicharito Hernández y afirmó lo que muchos ya piensa del atacante del Rebaño Sagrado.

En enero de este año fue recibido en el Estadio Akron por miles de personas que se ilusionaban a volver a creer en el equipo. Sin embargo, tras ocho meses, el delantero anotó tan solo un gol, ante Puebla, y estuvo más tiempo fuera de los campos de juegos que peleando por un balón en el área rival.

Por otro lado, esta semana se vuelve a jugar una nueva edición del Clásico Nacional y es un hecho que Chicharito Hernández no estará por lesión. En medio de esto Jorge Campos, leyenda de la Selección Mexicana, afirmó que el atacante del Guadalajara ya no juega a nada.

“Pero ya no juega. Es que también queremos traer figuras que ya no juegan. La gente es que venga fulano, que ya no juega. Yo también Vela no juega”, señaló el Inmortal en una entrevista que le brindó a David Faitelson en TUDN.

Chicharito Hernández es criticado por Jorge Campo.

A pesar de esto, implicitamente señaló que Javier Hernández es el último gran jugador que surgió en México por las oportunidades que le dieron al señalar la gran cantidad de extranjeros que hay. “En un futuro, si siguen echando a perder a los chavos y si hay muchos extranjeros, vamos a nacionalizar a los extranjeros jóvenes que llegan que tienen esas cualidades que nuestros mismos mexicanos. Estar en la selección no es fácil, pero va a llegar un momento que vamos a jugar en la selección con cinco naturalizados y qué está bien, son mexicanos“, cerró.

¿A qué hora se juega Chivas vs. América?

Como se sabe el próximo juego que tendrá Chivas en el Apertura 2024 de la Liga MX será ante América por la jornada siete. El juego se llevará adelante en el Estadio Azul a las 18:50 del Centro de México y podrá verse en el Canal 5.

¿Cómo marcha Chivas en el Apertura 2024?

Luego de la goleada que le propinó a Juárez en la jornada seis, Chivas se ubica en la sexta posición con 11 puntos, a cinco de Cruz Azul que es el súper líder del torneo. Cabe destacar que clasifican automáticamente a la Liguilla los equipos que terminen entre los primeros seis puestos.