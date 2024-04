Con el 1xbet bono de bienvenida, al abrir tu cuenta, tienes la oportunidad de recibir hasta $4550 MXN para disfrutar en apuestas deportivas y hasta $40000 MXN y 150 giros gratis para juegos de casino. Sigue leyendo para que conozcas más sobre cómo puedes hacer uso de estos y otras promociones que ofrece la casa de apuestas rusa.

Detalles del 1xbet bono y cómo aprovecharlo

Los operadores de apuestas deportivas y casino en línea suelen ofrecer atractivas promociones de bienvenida a los nuevos clientes. El caso de 1xbet México no es diferente, ya que podemos encontrar dos bonos de bienvenida muy generosos para comenzar a apostar en la plataforma.

En el ámbito de las apuestas deportivas, puedes recibir hasta 4550 pesos mexicanos con tu primer depósito. Para los amantes del casino, las promociones se extienden a lo largo de los primeros cuatro depósitos, con un porcentaje que varía dependiendo del número del depósito y giros gratis que aumentan con cada depósito sucesivo. Todo esto se puede activar con el código promocional 1xbet de forma opcional.

1xbet bono deportes

El 1xbet bono de bienvenida para las apuestas deportivas duplica el monto del primer depósito que realices con un límite máximo de $4550 MXN. Esta oferta es bastante competitiva en el mercado de apuestas mexicano. Además, podrás beneficiarte de la oferta solo por completar el 1xbet registro y hacer una recarga de al menos $24 MXN.

Ya sabrás que 1xbet es conocido por la gran cobertura de mercados de apuestas que ofrece. En total, se puede apostar en más de 40 deportes, junto con pronósticos sobre política, espectáculos y climatología. Puedes aplicar el 1xbet bono a casi cualquier apuesta mientras cumplas con las condiciones que el operador ruso establece. Los requisitos de apuesta son los siguientes:

El cliente tiene derecho a un solo bono.

El depósito mínimo requerido para activar el bono es de 24 MXN.

Antes de hacer un depósito, debes aceptar la recepción del bono de apuestas deportivas en la sección “Mi Cuenta” o en la página de ‘Depósito’.

Para tener derecho a recibir el bono es obligatorio activar un número de teléfono.

El rollover es de x5. Es decir, debes apostar 5 veces el importe del bono.

Se debe apostar el bono en apuestas combinadas. Cada apuesta combinada debe incluir 3 o más eventos. Al menos 3 de los eventos incluidos en dicha apuesta deben tener cuotas de 1.40 o superiores.

No se puede realizar ninguna retirada antes de cumplir todos los requisitos de la oferta.

Los depósitos con criptomonedas están excluidos de la promoción.

Es obligatorio haber completado el protocolo KYC (verificación de identidad) para usar el código promocional 1xbet “PASIONVIP”. El bono de bienvenida y las ganancias serán anulados si no se presentan los documentos para verificar la identidad.

Las apuestas reembolsadas, de hándicap y a totales no cuentan para los requisitos de apuesta.

1xbet bono casino

El 1xbet bono para jugar en el casino se divide en 4 partes. El operador te ofrece un total de $40000 MXN y 150 free spins con los 4 primeros depósitos tras abrir la cuenta de usuario. La promoción funciona así:

1º depósito: 100% + 30 giros gratis

2º depósito: 50% + 35 giros gratis

3º depósito: 25% + 40 giros gratis

4º depósito: 25% + 45 giros gratis

Al igual que sucede con todas las promociones, será necesario que cumplas con una serie de términos y condiciones que a continuación te especificamos:

Para recibir los giros gratis, deberás de activar el número de teléfono en el momento de cumplir el requisito de apuesta.

Antes de hacer un depósito, deberás de aceptar la recepción del bono de casino.

Si cambias el tipo de bono una vez hayas seleccionado uno, perderás todo derecho de participación en las otras ofertas de bono que pudiera hacer la compañía.

Los giros gratis se otorgarán una vez se haya canjeado el depósito, y se pueden usar en los juegos según el depósito.

Para poder optar a los bonos de depósito, deberás de hacer un depósito mínimo.

¿Cómo funciona el 1xbet bono Casino?

Si estás interesado en obtener el bono de bienvenida para el casino de 1xbet, hay algunos pasos que tendrás que seguir. Este bono está diseñado solo para clientes nuevos, así que lo primero que tienes que hacer es registrarte en la casa de apuestas.

Para abrir la cuenta, ve a la página de 1xbet México, haz clic en el botón de REGISTRO, rellena los campos requeridos y completa el proceso de creación de tu cuenta. Luego, inicia sesión. Debes asegurarte de que aceptas recibir este bono específico para el casino en la sección de configuración o cuando hagas tu depósito. También puedes reclamarlo con el 1xbet código promocional. No olvides que si ya has solicitado el bono para apuestas deportivas, no podrás pedir el bono de casino.

Este 1xbet bono de bienvenida Casino se otorga en etapas, divididas a través de tus primeros cuatro depósitos. Debes cumplir con ciertos requisitos para liberar cada una de las etapas del bono completo y recibir todos los giros. Los porcentajes de bonificación por cada depósito son escalonados, comenzando con un 100% en el primero y siguiendo con un 50% y dos de 25%.

Los giros gratis que puedes recibir con cada depósito solo se activan si has vinculado y verificado tu número de teléfono en 1 xBet. Repasemos cómo se distribuyen los giros gratuitos por cada depósito:

Primer depósito: obtendrás 30 giros gratis en el juego Reliquary of Ra.

Segundo depósito: recibirás 35 giros gratis para Chieftain Buffalo.

Tercer depósito: te premiarán con 40 giros gratis en el juego Stampede Buffalo.

Cuarto depósito: conseguirás 45 giros gratis en Rich of the Mermaid Hold and Spin.

¿Cómo registrarse en 1xbet México? Paso a paso

Como hemos explicado, para poder beneficiarte de cualquier promoción de bienvenida en 1xbet México, es fundamental abrir una cuenta de jugador en la plataforma. Afortunadamente, es un proceso sencillo que toma solo unos minutos en completarse. Te dejamos una guía tutorial por si tienes alguna duda, aunque la dinámica para registrarse es muy fácil:

El primer paso para registrarse es ir a la página web oficial de 1xbet México para comenzar el registro en 1xbet. A continuación, dirígete al apartado de 1xbet registro que encontrarás en el margen superior derecho de la pantalla. El tercer paso es rellenar el formulario de 1xbet registro con tus datos personales. Asegúrate de que los datos figuran igual que en tu documento de identidad. Seguidamente, has de crear tu identidad de usuario y una contraseña para poder iniciar sesión. Verifica tu identidad mediante tu documento de identidad. Será necesario para que puedas hacer depósitos y retiros en tu cuenta. Por último, será necesario que aceptes los términos y condiciones del formulario de 1xbet registro para poder empezar a operar sin problema.

FAQ

Para finalizar esta reseña sobre el 1xbet bono de bienvenida, repasamos algunas de las preguntas frecuentes de los clientes 1xbet México.

¿Qué hago si no recuerdo la contraseña de acceso a mi cuenta?

En caso de no poder acceder a tu cuenta, puedes probar con el enlace de recuperación de la contraseña. Si sigues teniendo problemas, lo mejor es que te pongas en contacto con el equipo de atención al cliente 1xbet a través del teléfono, email o chat en vivo.

¿Puedo usar el bono de bienvenida 1xbet con otras promociones?

Lamentablemente, la oferta de bienvenida no es compatible con otras promociones, por lo que solo podrás usar una promoción cada vez. Además, debes elegir entre el bono para deportes o para casino, ya que no puedes reclamar ambas. Una vez hayas liberado el bono de bienvenida de tu preferencia, sí podrás acceder a otras ofertas de la sección promociones 1xbet México.

¿Es posible retirar el dinero del bono de bienvenida deportes?

No. El saldo del bono es saldo promocional que no se puede retirar. Este saldo son créditos de apuesta que podrás utilizar para jugar en la plataforma y convertir en dinero real. Una vez que hayas cumplido los requisitos de apuesta y hayas liberado el saldo del bono, ya podrás retirar tus ganancias. Retirar las ganancias antes de liberar el bono puede conllevar la anulación del 1xbet bono al completo.