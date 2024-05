El exárbitro internacional y actual analista en televisión, Felipe Ramos Rizo, apareció en sus redes sociales para retractarse. Esto, un día después de afirmar que no había falta de Igor Lichnovsky sobre Jesús Orozco Chiquete en la jugada que terminó en el gol de Israel Reyes. Un tanto que decidió el Clásico Nacional de Vuelta en el Estadio Azteca y así, el boleto a la Gran Final del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

El exsilbante reconoció con el nuevo video de la jugada, que se hizo tendencia el domingo, que “el VAR no puede revisar, ya que la repetición no fue enviada“. En específico, esa toma en que ambos futbolistas aparecen de frente y se nota la carga del americanista en el área. Curiosamente, una transmisión del partido producida por Televisa, algo que no debe volver a suceder. Así se confirma que perjudicaron a los tapatíos, más allá de las dificultades que tuvieron para concretar sus ocasiones de gol.

Ramos Rizo apareció en sus redes sociales tras el programa sabatino de Futbol Picante en Espn, para aclarar toda la situación con el Guadalajara. El exárbitro afirmó que “ayer (sábado) durante la tramitación del partido esta fue la única toma que tuvimos del gol de América, en la cual no se aprecia ninguna falta de Lichnovsky. La repetición nunca fue enviada, a pesar de que fue solicitada en varias ocasiones en la transmisión“. Esa última frase es la que genera mayor suspicacia dentro de la afición tapatía, por la predilección de Televisa.

El analista arbitral de Espn, reconoció el domingo que “posteriormente y al finalizar el programa de Futbol Picante, me hicieron favor de enviarme esta toma. La cual demuestra que existe falta clara. El VAR no puede revisar, ya que la repetición no fue enviada y esas tomas son las que consideran para solicitar la revisión al árbitro“. Más allá de todo, no hubo justicia en esta acción que terminó por acabar con las esperanzas de los rojiblancos en la cancha.

Igor Lichnovsky protagonizó la jugada polémica en la Semifinal de Vuelta del Clásico Nacional en el Estadio Azteca

El análisis inicial de Ramos Rizo sobre la polémica jugada

Felipe Ramos Rizo, exárbitro y analista de la cadena ESPN, señaló el sábado que no había falta en el gol de América. Recalcó en vivo que las Águilas avanzaron con justicia a la Gran Final del Clausura 2024. Durante su participación en el programa Futbol Picante, señaló que “No podemos cambiar tanto lo que pasó en el torneo. Uno de los grandes detalles que hay es la baja calidad en la calificación de faltas. En mi opinión, no hay falta de Lichnovsky“.

El exárbitro añadió a ESPN que “el arbitraje ha sido parejo e irregular para todos. Hay veces que se perjudica a uno y se beneficia a otros, eso todos lo saben. Yo creo que América llega bien a la Final, hubo errores a favor y errores en contra“.