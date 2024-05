El chileno Igor Lichnovsky protagonizó la jugada polémica en el Estadio Azteca y que desató todas las tendencias en las redes sociales. Chivas de Guadalajara cayó 1-0 ante América, con el solitario gol de Israel Reyes (61′), tras la incursión del defensor con una posible falta. La acción incendió las opiniones encontradas y acaparó toda la atención mediática. ¿Debió ser revisada en el VAR?

El Rebaño Sagrado cayó el sábado por la mínima diferencia ante las Águilas en el Coloso de Santa Ursula. Una quinta edición del Clásico Nacional en estos cinco meses del año, que definió al primer finalista del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Sin embargo, en el único gol del compromiso, hubo polémica por dos posibles faltas de elementos del América.

Un centro del chileno Diego Valdés al minuto 60 fue cabeceado por su coterráneo Igor Lichnovsky. Israel Reyes, con otro cabezazo en el área, envió ese balón hasta la red, para confirmar el pase a la Gran Final de los entrenados por André Jardine. En la jugada, la incursión de Lichnovsky fue cuestionada por una posible falta sobre Jesús Orozco Chiquete. Aunque, en el momento no hubo reclamos de parte de los rojiblancos.

Las redes sociales se incendiaron de inmediato. Decenas de usuarios replicaron que en el gol, Lichnovsky se apoyó en Orozco Chiquete para poder ganar ese duelo aéreo y desviar el balón. De igual forma, detrás de esa acción estaba Ramón Juárez, quien empujó por la espalda a un jugador del Guadalajara. Sin embargo, nadie en la cancha reclamó esas acciones. Fernando Cevallos, periodista de Fox Sports, fue de los primeros en compartir el polémico video. Advirtió a la comunidad: “Pues si era falta de Lichnovsky en el gol con el que el América le gana a Chivas… El VAR lo tendría que haber anulado“.

La opinión de David Faitelson sobre la acción de Lichnovsky

El polémico periodista de TUDN, David Faitelson, reaccionó a la acción del chileno sobre Jesús Orozco Chiquete. Afirmó en el episodio de Línea de 4 tras el partido que “a mi, lo que me parece descarado es que el VAR no haya llamado para ver la jugada del gol del América, por el abrazo de Lichnovsky. Hay un abrazo de Lichnovsky, no lo estoy inventando yo, ahí está la imagen y lo estamos obviando. Me parece que no le estamos dando la importancia, que merece esa jugada“.

El análisis de Felipe Ramos Rizo sobre la polémica jugada

Felipe Ramos Rizo, exárbitro y analista de la cadena ESPN, señaló que no había falta en el gol de América. Recalcó que las Águilas avanzaron justamente a la Gran Final del Clausura 2024. Durante su participación en el episodio del programa Futbol Picante, señaló que “No podemos cambiar tanto lo que pasó en el torneo. Uno de los grandes detalles que hay es la baja calidad en la calificación de faltas. En mi opinión, no hay falta de Lichnovsky“.

El exárbitro añadió que “el arbitraje ha sido parejo e irregular para todos. Hay veces que se perjudica a uno y se beneficia a otros, eso todos lo saben. Yo creo que América llega bien a la Final, hubo errores a favor y errores en contra“.