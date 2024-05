Igor Lichnovsky perjudicó a Chivas no solo con su falta sobre Chiquete en Semifinales, sino al haber extendido ventaja del América en títulos.

En menos de un año, Chivas pasó de estar a minutos del campeonato en el Clausura 2023 e igualar al América con 13 cetros, a alejarse tres títulos por debajo de las Águilas tras su bicampeonato. El factor común entre esos catastróficos acontecimientos es el chileno Igor Lichnovsky, quien era parte del conjunto de Tigres cuando remontaron al Rebaño Sagrado y es miembro de los azulcremas desde el torneo pasado.

El defensor sudamericano se convirtió en tricampeón de la Liga MX, pero no solo eso, pues además se ha erigido como el verdugo del Guadalajara, al haber sido clave en esta fuga azulcrema en el historial de campeonatos. La balanza ahora está 15-12 a favor del cuadro de Coapa, que se aprovechó de las ayudas arbitrales para despegarse del chiverío.

Lichnovsky, factor clave para alejar a Chivas del América

Lo cierto es que probablemente esto no habría ocurrido de no ser por Lichnovsky, quien si bien no era titular con el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), sí lo fue con las Águilas tan pronto llegó a la plantilla emplumada, donde ha sido factor para aumentar el dominio milloneta sobre el tapatío.

El chileno, de hecho, se colgó del cuello de Orozco Chiquete para habilitar a Israel Reyes en la Semifinal de Vuelta y así marcar el gol azulcrema que significó la eliminación rojiblanca de este torneo.

El daño de Lichnovsky está hecho

Rumores apuntan a que Lichnovsky podría haber cumplido su ciclo en Coapa y abandonaría al club de mayor peso en la Federación Mexicana de Futbol y manejado por Grupo Televisa, pero por lo pronto, el daño está hecho y el chileno ya colaboró con sus mañas para aumentar la ventaja de América sobre Chivas.