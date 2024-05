En TUDN no superan la marcha de las Chivas a la plataforma Amazon a partir del Apertura 2024, y quedó en manifiesto durante el partido de Vuelta de Semifinales contra el América. Durante la polémica acción que originó la anotación de las Águilas, cuando Igor Lichnovsky impidió que Orozco Chiquete peleara por el esférico, en la transmisión fueron incapaces de poner la repetición.

Ni siquiera porque así lo demandaban el propio David Faitelson, quien se encontraba en el análisis del encuentro. Ahora fue un exfutbolista del propio América quien alzó la voz y, además de asegurar que hubo falta del chileno por lo que el gol tendría que haber sido anulado, de paso criticó el accionar de TUDN por “manipular” sus tomas durante la transmisión de televisión.

¿Qué pasó en la transmisión de TUDN?

“Para mí en el gol hay falta, clarísima. La empresa (Televisa) manipuló. En la transmisión, David Faitelson pidió que se repitiera, y desde antes, cuando vi la toma frontal, para mí es falta clarísima”, aseguró Rafael Puente en ESPN.

“Jugué en el América y por supuesto que le iba al América. Pero una cosa es que le vaya y otra que vea las cosas con objetividad. Para mí no es el detalle que califica al América a la final, simplemente para mí es falta”, añadió el exportero mexicano.

Si bien el partido terminó 1-0 a favor de las Águilas, resultados que les otorgó el pase a la gran final, Rafa Puente dejó en claro que el supuesto error del silbante “no tiene nada que ver, igual hubiera pasado el América”.

Mario Carrillo también cree que el gol no era válido

En el mismo tenor se pronunció otro referente del América como lo es su exentrenador Mario Carrillo, quien coincidió con Puente al asegurar que Lichnovsky cometió una falta sobre el defensor de Chivas.

“Sí era falta. Al margen de esta falta, no es determinante. Si la hubieran marcado o no, iba a pasar el América. No puede avanzar un equipo que no hace goles”, apuntó Carrillo en la misma edición de Futbol Picante.

Las secuelas del Clásico Nacional volvieron a apuntar a un error arbitral, que en este caso perjudicó al Rebaño Sagrado una vez más como ya es costumbre cada vez que juega el equipo azulcrema, club de mayor peso en la Federación Mexicana de Futbol.