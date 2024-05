Ex-Chivas da épica explicación sobre las ayudas arbitrales al América: "No es nuevo"

Que el América se beneficie del arbitraje es algo cotidiano en la Liga MX. Las Águilas son el equipo con más peso en la Federación Mexicana de Futbol y por ende, en las jugadas polémicas, los silbantes terminan por favorecerle. Así sucedió en la más reciente Final del torneo Clausura 2024, cuando el Cruz Azul fue el nuevo perjudicado por estas prácticas que solo manchan al ya de por sí lacerado futbol mexicano.

Así lo ve el ex-Chivas, Snoopy Pérez, a quien no le sorprende que el arbitraje incline la balanza a favor del equipo azulcrema, tal y como ocurrió anoche cuando Carlos Rotondi se barrió dentro del área y alcanzó a tocar a Israel Reyes después del balón, lo que el silbante consideró como penal incluso después de ver la repetición en el VAR.

Snoopy Pérez exhibió lo que es el América

“(América) es una institución muy fuerte que pesa en el arbitraje, el árbitro sabe que tomar una decisión de esas a la larga le va a convenir en muchos aspectos. Sinceramente, sí le ayudan mucho a la América. Los árbitros saben que, en un momento dado, si tú ayudas al grupo que está en el poder te van a dar beneficios, te van a dar partidos, te van a dar este finales y y eso va en contra también del Guadalajara”, comentó Pérez al periódico ESTO.

Snoopy recordó que, cuando fue futbolista profesional, también las jugadas apretadas le favorecían a los ahora dirigidos por André Jardine, sobre todo en aquel entonces, esta tendencia ayudó a convertir al América en un equipo llamado “grande”, pues antes de Televisa, ese club no figuraba entre los más importantes del país.

“No es nuevo lo que pasa hoy”

“A mí me tocó jugar muchísimos clásicos y sabíamos en un momento dado América era ayudado por un árbitro, por eso no es nuevo lo que pasa hoy. Este que América ha hecho bien las cosas y no tiene por qué el arbitraje ayudarlo cuando puede solo”, comentó.

A pesar de esta clara tendencia para favorecer a los millonetas, Pérez ve preocupante que América ya se haya alejado a tres títulos de Chivas, después de que llegó a su corona número 15 mientras que el Rebaño Sagrado tiene 12.

“(Chivas) debe de trabajar de inmediato para evitar que América se aleje más, creo que tiene una buena base de jugadores y sólo tiene que apuntalar algunos sectores. Además, debe recuperar a algunos jugadores como a Pocho Guzmán, Chicharito Hernández y posiblemente pudiera traer un central que apriete un poco a estos dos jóvenes como son Chiquete y Tiba. En media cancha, Chivas necesita reforzarse en el medio campo, que compren dos jugadores de calidad aunque cuesten, ya no pueden dejar que América se aleje más”, sentenció.