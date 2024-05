El nombre de Sebastián Córdova ha tomado fuerza en la lista de posibles refuerzos para Chivas de cara al Apertura 2024. El volante de 26 años ha perdido protagonismo con los Tigres tras la llegada de Juan Brunetta, por lo que tendría la puerta abierta en caso de que llegue una buena oferta al equipo de la UANL.

Son varios los factores que podrían ayudar a que Córdova termine uniéndose al Rebaño Sagrado, equipo que está en busca de talento ofensivo que les permita generar más opciones de gol, la cuenta pendiente que tiene la escuadra dirigida por Fernando Gago.

No es del agrado del DT de Tigres

El periodista Jesús Hernández explicó que “desde la temporada pasada me habían dicho que (Robert Dante) Siboldi no está tan encantado con Córdova. No es un tipo regular, constante para Siboldi. Injusto Siboldi, porque Córdova le dio un título en el Akron con la complicidad de Alan Mozo. Que Siboldi no está tan encantado con Córdova, y se me hace un error grande. ¿Cómo no te va a encantar Córdova?”.

“Para mí es un jugador determinante, un jugador especial. Entonces, que Siboldi no lo tiene etiquetado como intransferible. Hay que ir por Córdova. Yo iría por él, si realmente Tigres lo ponen en la venta. Que jugó en el América, ya nos comimos a Oribe Peralta”, añadió el Chuyón.

¿Córdoba tiene el rechazo de la afición?

Y es que Córdova no llegaría a Guadalajara con el 100% de la aprobación por parte de los aficionados, que tienen claro que se trata de un canterano del América y quien les festejó en su casa la obtención del título en el Clausura 2023.

Durante el último torneo, donde fue suplente la mayor parte del tiempo, apenas disputó 12 partidos donde contabilizó dos asistencias únicamente, sin anotaciones. Su desempeño ha ido a la baja, aunque con la oportunidad de resarcirse en el Rebaño Sagrado.