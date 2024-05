Cuando Sebastián Córdova no llegó a Chivas por culpa de Ricardo Pelaez

Se acerca un nuevo mercado de pases en la Liga MX y como suele ocurrir, varios futbolistas son vinculados a las Chivas de Guadalajara. Uno de ellos ya estuvo en el radar rojiblanco en numerosas ocasiones, pues se trata del mediocampista ofensivo, Sebastián Córdova, con pasado en América y presente en Tigres UANL.

Después de ser una de las grandes figuras en la consagración de los Felinos, justamente frente al Rebaño, el protagonismo de Sebastián Córdova ha disminuido y hoy no es tan importante en los planes del entrenador Robert Dante Siboldi. Por tal motivo, vuelve a ser mencionado como posible refuerzo de Chivas.

En esta ocasión, el rumor surge también como parte del interés que Tigres UANL posee en fichar a Gilberto Sepúlveda, zaguero rojiblanco que ha sido un gran valor en este último Clausura 2024. El Tiba acaba contrato en diciembre y los auriazules permanecen atentos a lo que ocurra con su renovación.

Chivas ya buscó a Sebastián Córdova, pero a Peláez se le filtró el fichaje

En el pasado, cuando Córdova todavía era jugador americanista, Chivas negoció para hacerse de su fichaje. El Rebaño ya tenía todo encaminado para realizar un intercambio por Uriel Antuna, pero las negociaciones se filtraron y hubo mucho ruido en ambas aficiones por lo que era el acuerdo con el máximo rival.

En aquel momento, Ricardo Peláez intentó calmar las aguas y restarle polémica: “Cualquier jugador que sea mexicano, que tenga potencial, que tenga fortalezas que nos mejore, pero sobre todo que quiera venir a Chivas es opción, cualquier jugador mexicano que nos venga a fortaleces es opción para Chivas”, dijo en relación a Córdova.

Ricardo Peláez no pudo cerrar el acuerdo por Sebastián Córdova (Imago7)

No obstante, las críticas pesaron en ambas instituciones, las cuales finalmente dieron marcha atrás. “A Córdova lo tuve varios años, desde fuerzas básicas. Lo vi después ya de fuera, en el América en un buen nivel. Me toca en Chivas la fase esa de que va a Chivas, que sí, que no y la gente se pone furiosa y se cae la situación“, dijo Peláez a TUDN. Sin embargo, el Rebaño terminó fichando a Roberto Alvarado, quien al día de hoy es uno de los mejores jugadores del equipo.

Córdova fue verdugo de Chivas en la final del Clausura 2023

El año pasado, cuando las Chivas de Veljko Paunovic se encontraban a las puertas del título, Sebastián Córdova fue el verdugo rojiblanco. El atacante jugó una gran final del Clausura 2023 y fue quien marcó el gol del empate 2-2 en el Estadio Akron, antes de que el partido se fuera al tiempo extra y los Felinos obtuviera el gol del título.