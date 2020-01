"Chivas tiene que ganar todos los torneos en los que participa", Ronaldo Cisneros

La Copa MX suele ser un certamen para que aparezcan jugadores jóvenes que demuestren si están listos para ser parte del equipo titular de Chivas. Sin embargo, a pesar de variar la alineación con futbolistas de menos minutos, el objetivo del Rebaño es ganar el título: así lo expresó Ronaldo Cisneros en la previa de duelo contra Dorados de este martes.

"Chivas tiene que ganar todos los torneos en los que participa, la Copa la vemos como una oportunidad de éxito, buscaremos que nos de un envión anímico para la Liga”, expresó el elemento de 23 años con vistas al partido ante los de Sinaloa por la ida de los Octavos de Final.

Los jugadores de @Chivas que participarán el martes en el partido de Copa ante Dorados inician la práctica con un trote ligero. pic.twitter.com/XGrmPKkkOa — San Cadilla (@SanCadilla) January 19, 2020

Además, el ex Mineros se refirió a lo que significa la Copa para los que no juegan a menudo. "La Copa ha sido un escaparate para los jóvenes, muchos se han dado a conocer, debutan primero aquí y después en Liga, es una buena oportunidad lo que podemos aportar al equipo esta temporada”, aseguró.

Sobre la preparación del equipo para el partido, Cisneros indicó que se "ha trabajado de buena manera" y que los que hasta ahora tuvieron poca participación esperan "demostrarle al técnico" que están para competir con los titulares.

En cuanto al rival que enfrentará en el estadio Akron, comentó al sitio oficial: “Dorados hizo una buena primera fase, terminó dentro de los primeros lugares, es un equipo que es protagonista en el Ascenso, esperamos al mejor Dorados para sacar nuestro máximo potencial y tener un resultado positivo para ir a jugar la vuelta con mayor tranquilidad”.

En lo que refiere a su actualidad, el delantero manifestó: "Físicamente me encuentro bastante bien, he trabajado bien en los entrenamientos, en los partidos que tuvimos de preparación lo hice bien y estoy listo para lo que me necesite el técnico, anímicamente también estoy muy bien, con muchas ganas de jugar”.