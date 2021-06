Calderón sobre jóvenes de Chivas: “No los vamos a hacer entender a huevo”

Cristian Calderón busca una nueva oportunidad en la Chivas de Guadalajara para este Torneo Apertura 2021, por ello en la Pretemporada que realizan en Barra de Navidad también se ha dado tiempo para acercarse a los futbolistas más jóvenes a quienes trata de orientar y apoyar en lo que necesiten, sin embargo indicó que tampoco los va a “hacer entender a huevo”.

El “Chicote” reconoció que su intención es tener una revancha en la próxima campaña que inicia el 23 de julio, pues quiere que la afición lo recuerde por sus siguientes goles y no por los que le anotó al América en el Guard1anes 2020, por ello quiere adaptarse a lo que pretende el técnico Víctor Manuel Vucetoich y aprovechar que puede jugar en varias posiciones, ya sea como lateral, volante e incluso como extremo.

"Habemos varios que podemos jugar en varias posiciones y eso es bueno, uno nunca sabe cuándo te puede llegar la oportunidad y en cuál posición. He estado trabajando como un tipo extremo pero después voy como lateral, extremo e interior, es lo que estoy trabajando. Espero que se me dé la oportunidad de jugar más de lo que hice el torneo pasado y que la gente me recuerde por hacer goles y no por lo que hice hace dos torneos, quiero seguir haciendo historia con el equipo, darle lo mejor de mí y que en este torneo nos vaya bien a todos", comentó el “Chicote” en declaraciones para Chivas Tv.

“Chicote” quiere arropar a los jóvenes de Chivas

Calderón mencionó que la Pretemporada también sirve para conocer a los compañeros de manera deportiva y personal, por lo cual se acerca a los futbolistas que están teniendo su primera experiencia con el Rebaño Sagrado, sobretodo a Ángel López, quien también es oriundo de Tepic, además de que conoce a varios de los elementos que se incorporaron del Tapatío, ya que tuvo participación con el equipo de la Liga de Expansión en la campaña anterior. No obstante, aclaró que la idea tampoco es llenar de ideas o recomendaciones a estos jóvenes jugadores.

"Me tocó jugar con Tapatío y también con la Sub 20 y son chavos con muchísima calidad, por eso están acá. Hay que arroparlos y ponernos a la disposición siempre y cuando ellos quieran, no los vamos a hacer entender a huevo, uno no trata de llenarles la cabeza con cosas. Están aquí por lo que han hecho y así como se ganan su lugar en pretemporada, se ganen el lugar para debutar o volver a tomar el camino que tenían. Necesitamos de todos, y convivir con todos, yo les puedo llegar en algo, ellos me ayudan a recordar cuando estuve en mi primera pretemporada. He convivido con ellos, con Canchero, somos paisanos y tenemos comunicación, también con (Jesús Orozco) Chiquete, él es más joven aún", abundó el “Chicote”.