Revela Vucetich cuántos refuerzos necesita Chivas para el Torneo Apertura 2021

Víctor Manuel Vucetich, técnico de las Chivas de Guadalajara explicó que no cualquier jugador puede vestir los colores rojiblancos, por ello espera que a lo mucho se sumen dos refuerzos para el Torneo Apertura 2021 a pesar de las siete ausencias que por el momento presentan por los convocados con la Selección Mexicana que participará en Juegos Olímpicos y en Copa Oro entre julio y agosto.

El timonel del Rebaño Sagrado manifestó su intención de no contar con caras nuevas solo para llenar los huecos de las ausencias, pues desea que sean futbolistas que logren aportar y se conviertan en una solución para lo que se viene en la próxima campaña, donde tendrán un alto nivel de exigencia tomando en cuenta la necesidad de buenos resultados desde la Jornada 1.

Al respecto, Vucetich reveló que buscan la manera de incorporar a alguna contratación que sirva para apuntalar el plantel con el que cuenta y que está plagado de jóvenes: “Lo hemos platicado y estamos conscientes de esta situación. Chivas está respaldando a la Selección Mexicana y el apoyo ha sido total. Por tal motivo tenemos siete ausencias, es posible que se incorporen uno o dos elementos para el torneo. A lo mejor vendrá un elemento o dos”.

“Se está buscando. Eso no lo sabemos porque no depende de nosotros. Que la gente entienda que estamos en comunicación y la gente está haciendo su trabajo. Eso depende, no es cuestión de uno. Pocos elementos reúnen el perfil para jugar con Chivas. No queremos llenarnos de jugadores, sino que queremos gente que realmente vengan a ayudarnos a mejorar. Tenemos buenos jugadores y estamos trabajando con gente de la cantera”, abundó el Rey Midas en conferencia de prensa desde Barra de Navidad.

La cantera de Chivas satisface a Vucetich

El estratega del Club Guadalajara reconoció que tampoco es sencillo el tema de los refuerzos por diversas situaciones, sin embargo confía en la calidad de los elementos surgidos de las fuerzas básicas y divisiones inferiores, además de que se han sumado algunos futboliostas del Tapatío: “Chivas requiere de un perfil muy específico. Se ha pedido y se ha buscado, es complicado y estamos en esa espera. No es simple y por estamos trabajando a la gente de la cantera que sabe lo que es la responsabilidad, pueden llevar ese peso específico de esta playera. Hay jugadores que vienen trabajando para ello”.