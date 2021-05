Directiva de Chivas y Vucetich tienen primera discrepancia de cara al Torneo Apertura 2021

La directiva de las Chivas de Guadalajara y el cuerpo técnico encabezado por Víctor Manuel Vucetich ya tuvieron su primer desencuentro de cara al Torneo Apertura 2021, debido al lugar que habían pactado para realizar la Pretemporada antes de que se fueran de vacaciones, pero todo cambió de último momento.

Información de El Universal afirma que el estratega del Rebaño Sagrado se encargó de hablar con el director deportivo Ricardo Peláez para determinar que los trabajos de playa se realizarán en Cancún, Quintana Roo, ya que el Hotel en Barra de Navidad, que se encuentra en el Estado de Jalisco, no era lo más cómodo para lo que pretendían.

Sin embargo, a pesar de que la dirigencia rojiblanca escuchó las peticiones del Rey Midas, optaron por hacer caso omiso y el Rebaño Sagrado se alojará en esta zona del pacífico mexicano para preparar la siguiente campaña donde tendrá la complicada misión de dejar atrás el fracaso del Guard1anes 2021.

Por el momento, tanto Peláez como el presidente Amaury Vergara se encuentran tratando de cumplir con las peticiones de refuerzos que dejó Vucetich antes de tomarse unos días de descanso, ya que la prioridad ha sido la contratación del lateral Erick Aguirre, para que se ubique en una zona donde tuvieron muchos problemas.

Pretemporada de Chivas

Primera etapa de Pretemporada

Sede: Barra de Navidad, Jalisco.

Lapso: 10 al 18 de junio

Partidos amistosos: 1 (por confirmar)

Segunda etapa de Pretemporada

Sede: Instalaciones de Verde Valle

Lapso: 21 de junio al 2 de julio

Partidos amistosos: 3 - vs Leones Negros el 23, vs Necaxa el 26 y vs Tapatío el 30.

Tercera etapa de Pretemporada

Sede: Estados Unidos

Lapso: Por confirmar

Partidos amistosos: Por confirmar