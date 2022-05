Alicia Cervantes se ha convertido en una referente de Chivas Femenil y en general de la afición del Guadalajara, incluyendo ale quipo varonil, debido a sus buenas actuaciones y constantes anotaciones con el jersey rojiblanco, por lo que decidió ponerle fin a una polémica que surgió cuando acudió al podcast de Jesús Angulo.

Durante la entrevista con el ‘Canelo’, la atacante rojiblanca reveló múltiples detalles de su vida personal, sus comienzos en el futbol y lo complicado que fue cumplir su sueño de llegar al Rebaño; sin embargo, también explicó que no le agrada mucho que le digan Licha, aunque ya aclaró esa situación.

“Hubo una confusión no me explique bien en el podcast, sí me gusta que me diga Licha Cervantes porque siempre me ha conocido así para toda la afición rojiblanca y la gente que está ahí apoyándome siempre un abrazo”, publicó la atacante en su cuenta de Twitter.

Durante la charla con el ‘Canelo’ Angulo explicó que no suele gustarle mucho que le digan Licha, aunque sabe que es con el nombre que la relacionan en el futbol profesional, ya que le dicen Alicia las personas más cercanas a ella.

“Soy Alicia Cervantes, pero la mayoría de la gente me conoce como Licha, aunque no me gusta tanto. Es como mi personaje. Nadie me dice Alicia, nada más mi mamá y otras personas. Sí me gusta que me digan Licha”, explicó en el podcast.

¿Qué sigue para Chivas Femenil?

El conjunto rojiblanco disputará este viernes el primer episodio de los Cuartos de Final cuando visiten a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, posteriormente el lunes se jugará el duelo de Vuelta en la cancha del Estadio Akron.

