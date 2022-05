Luego de la prolongada celebración que tuvieron las jugadoras de Chivas Femenil por conseguir el segundo título de su historia la noche del lunes frente a Pachuca, algunas de las principales futbolistas rojiblancas salieron en defensa de su presidente, Amaury Vergara tras los abucheos que recibió por parte de un sector de aficionados argumentando que no tienen más que agradecimiento con el empresario.

Carolina Jaramillo es una de las integrantes del Rebaño Sagrado que alzó la voz y por ello dejó en claro las oportunidades que han recibido por parte del dueño, quien se ha ganado su confianza con hechos, tanto en el tema deportivo como económico, esto luego que distintas versiones que apuntan a que recibirán un aumento de sueldo por el campeonato obtenido.

“La mayoría de nosotras lo hace por amor, obviamente se vive de esto sabiendo que podemos mejorar muchas cosas. La verdad estamos muy agradecidas con Amaury porque nos ha apoyado y nosotras hemos dado resultados. La verdad siempre le hemos creído y siempre nos ha cumplido con todo y nos sentimos muy agradecidas por eso”, comentó Caro.

Alicia Cervantes considera injustos los abucheos

Por su parte, Alicia Cervantes manifestó que desde su punto de vista fueron injustos los silbidos que recibió Amaury Vergara por parte de algunos seguidores de Chivas, ya que gracias a la inversión que se ha hecho en los últimos años las jugadoras del equipo femenil han logrado dar resultados.

“A veces somos injustos con la gente que nos apoya. Sin ellos no tendríamos lo que tenemos como este estadio, las comidas, el césped. No nos hace falta nada y gracias a él tenemos todo. A la afición le debemos mucho, pero hay que reconocer qué hay mucha gente detrás para hacer esto posible”, indicó Licha.

Sobre el aumento salarial en Chivas Femenil

“Es un tema muy complicado, siempre lo he dicho, cuando me pasó. Entonces, ahorita creo que lo disfrutamos muchísimo todas las que jugamos futbol. Es un tema en el cual nosotras no generamos tanto como los hombres y también debemos ser autocríticas. Saber que tenemos que mejorar muchísimas cosas en lo profesional. Obviamente de ahí partir a que nosotras tengamos un mejor sueldo. No lo van a igualar a los hombres, pero vamos a tener un aumento de salario”.

