Chivas de Guadalajara sigue escribiendo su historia con letras de otro y en los cinco años que lleva de existencia la Liga MX Femenil suman dos títulos sin dejar lugar a dudas de la grandeza de esta institución, sin embargo en plena celebración la afición no olvida lo que ha ocurrido con la escuadra varonil y castigaron al dueño Amaury Vergara.

Mientras el propietario del Rebaño Sagrado acompañaba a sus jugadoras en la vuelta olímpica para levantar el trofeo que las acredita como campeonas del Torneo Clausura 2022, cuando le tocó el turno a Amaury de cargar la copa un sector del público lanzó severas rechiflas que se fueron haciendo más fuertes con el paso de los segundos.

Pese a ello el dueño de las rojiblancas mantuvo el paso firme y en medio de los fotógrafos y camarógrafos nunca perdió la compostura, la sonrisa tampoco se le borró del rostro y en más de una ocasión miró hacia el cielo, seguramente dedicándole este fruto del esfuerzo a su padre, quien perdió la vida en 2019.

La reacción de Amaury a las rechiflas

El presidente de Chivas, lejos de manifestar enojo o frustración por la evidente desaprobación de algunos fanáticos tapatíos, tuvo un gesto admirable al gritar en diversas ocasiones: “Es de ustedes, es de ustedes”, mientras apuntaba al trofeo de las campeonas con el afán de recordarles que este campeonato también les pertenece por apoyar de manera incondicional al conjunto dirigido por Juan Pablo Alfaro.

Encuesta ¿Cuál es el mérito de Amaury Vergara en este título? ¿Cuál es el mérito de Amaury Vergara en este título? Todo, él eligió a su equipo de trabajo Solo poner el dinero Nada más la buena elección de Nelly Simón YA VOTARON 12 PERSONAS

“Si ha sido difícil, mucha adversidad, la pandemia no fue fácil, luchamos contra mucho escepticismo. Sé que hay mucho aficionado que no me quiere, hoy me lo dejaron saber, pero a mí sinceramente lo que me apasiona es el amor por este equipo, no tengo nada que demostrar sinceramente como presidente, creemos en lo que hacemos, estoy convencido en que vamos a mejorar en todas las categorías pero para nosotros lo de hoy es muy importante, es la materialización de muchos factores, de muchas decisiones, algunas no tan fáciles y estamos demostrando que tenemos un proyecto femenil de calidad”, explicó en entrevista con TUDN.

Cabe recordar que al Estadio Akron asistieron más de 42 aficionados la noche del lunes para ver a Guadalajara coronarse, con lo cual rompieron un récord de aforo para el futbol femenil en el Gigante de Zapopan, una razón más para que el dueño de Chivas también mostrara mucha felicidad.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!