Ricardo Peláez, director deportivo del Club Guadalajara tiene claros los nombres de los futbolistas que no entran en planes para el Apertura 2022 y por lo tanto no ve con malos ojos buscar negociaciones para intercambiarlos, no obsntante, de no llegar a un acuerdo con algún club seguirán en la institución para mantener la competencia interna.

A pocas horas de que se haga oficial la permanencia de Ricardo Cadena en el banquillo del Rebaño Sagrado para la próxima campaña, Peláez Linares no quiere perder más tiempo y ya tiene en la mira a los elementos que podrían recibir algunas propuestas en el mercado para salir de la Perla Tapatía y con ello poder reforzarse.

Las primeras bajas son las de Raúl Gudiño, el guardameta con el que no llegaron a un acuerdo para que renovara su contrato, también Jesús Sánchez recibió la noticia de que no entra en planes para el siguiente certamen a pesar de que sumaba más de 12 años en la institución rojiblanca, pues es el único club profesional donde ha jugado.

Chivas tiene en mente a tres futbolistas como monedas de cambio

Para el Apertura 2022 es una realidad que Guadalajara necesita contar con caras nuevas, sobretodo en la lateral por derecha, donde han tenido que habilitar a Isaac Brizuela y a Carlos Cisneros, al no tener confianza en el Chapo Sánchez, por tal motivo el Charal es uno de los jugadores que podría salir y Monterrey parece que no descarta su contratación.

Encuesta ¿Te gustarían que salieran estos tres jugadores? ¿Te gustarían que salieran estos tres jugadores? No, solo Huerta y Briseño Que se quede nada más el Pollo Si, está bien que salgan YA VOTARON 58 PERSONAS

César Huerta tampoco ha logrado convencer a los anteriores técnicos con todo y que volvió a Chivas después de un buen paso por Mazatlán, pero no pudo despuntar y por ello le buscarán acomodo. Y el tercer jugador es Antonio Briseño, el zaguero ha dado de qué hablar fuera de la cancha más que dentro de ella, razón suficiente por la que trataban de encontrarle club, aunque si no llegan ofertas se mantendrán en la plantilla esperando una oportunidad de competir por un puesto.

