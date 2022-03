Alicia Cervantes ya es una delantera histórica del futbol mexicano, máxima romperredes de la historia de Chivas, campeona de goleo, reconocida por la FIFA; sin embargo, aún hay un objetivo que le falta cumplir durante su espectacular trayectoria.

La delantera lo tiene claro y le falta conseguir un título de Liga con el Guadalajara, asegurando que no quiere irse hasta cumplir ese objetivo, aunque dejó en claro una cosa: no quiere dejar al Rebaño jamás.

“Siempre lo he dicho, y hasta que no se me cumpla no lo voy a dejar de decir y es ser campeona con Chivas. Es uno de los primeros que tengo, es mi meta. Desde que llegué acá he querido eso, ese es mi sueño y hasta que no me vaya lo voy a cumplir. Yo también espero eso, que sean muchos. Espero nunca irme”, aseguró en entrevista con Rebaño Pasión.

El Guadalajara marcha en cuarto lugar general de la competencia pese al cambio de cuerpo técnico, juventud de su plantilla y al crecimiento futbolístico de los demás clubes; sin embargo, Licha está segura de que se está avanzando por el camino correcto.

“Ha sido muy bueno. Nos ha costado en algunos partidos, sabíamos que en algún momento nos iba a costar, porque, así como nosotros mejoramos día con día, también los demás equipos. Es una base la cual mucha gente no se da cuenta de que “siempre tenemos que ganar los partidos’ o ‘siempre tenemos que golear’.

“Los equipos restantes también están mejorando, haciendo su trabajo. Este torneo que llevamos, casi la mitad, nos ha costado, pero tratamos de sacar los resultados. Hemos mejorado mucho, nos cambiaron todo el cuerpo técnico. Nos vamos acoplando al cuerpo técnico, es una distinta situación de juego. Es en base del grupo, pero lo veo muy bien”, culminó.

