En Chivas Femenil no hay dependencia en Alicia Cervantes. El entrenador del conjunto rojiblanco, Juan Pablo Alfaro, admitió que todas las jugadoras deben levantar la mano para suplir la ausencia de ‘Licha’, aunque considera que el funcionamiento fue bueno, pero no perfecto.

“Siempre una jugadora como Licha marca diferencia, viene pasando por buen momento, pero desafortunadamente vino esta lesión y no pudo estar con nosotros, pero no dependemos de ella., tuvimos opciones. Me quedo tranquilo, mas no satisfecho por el resultado. Si seguimos por este camino vamos a estar más cerca de obtener buenos resultados. Tenemos que levantar la mano en general el equipo, no dependemos de solo una jugadora”, declaró el estratega en conferencia.

El ’Pato’ no quiso entrar en controversia por el fichaje de Leslie Ramírez, debido a que es una futbolista que defiende la camiseta de la Selección de Guatemala, asegurando que está feliz de su incorporación.

“Primero que nada, es bienvenida. Leslie tiene buen carisma que ha caído muy bien en el grupo, en lo personal me da gusto que haya llegado. El club me marca que puede jugar porque tiene las tres nacionalidades, entre ellas la mexicana y es bienvenida. Tiene la opción de jugar en el equipo”, concluyó.

¿ Cuándo volverá a jugar Chivas Femenil?

El próximo compromiso del conjunto rojiblanco se suscitará el próximo lunes 7 de marzo cuando el Rebaño regrese a suelo tapatío para recibir al FC Juárez en la jornada 8 del Clausura 2022, donde tratarán de alargar el invicto.

