Chivas Femenil dio la sorpresa al contratar a la delantera Leslie Ramírez no debido a sus cualidades futbolísticas, sino porque es una futbolista que representa a la selección nacional de Guatemala. Sin embargo, también posee la nacionalidad mexicana que le permitirá vestirse de rojiblanca.

El club anunció en un comunicado que la nueva artillera del Guadalajara cuenta con tres nacionalidades debido a que es hija de padre mexicano, madre guatemalteca, pero nació en Estados Unidos, por lo que según los estatutos del Rebaño, puede portar el jersey de la escuadra tapatía.

Desde hace varios años, uno de los requisitos para poder arribar a Chivas es que el futbolista no podía representar a ninguna otra selección que no fuera la de México, situación que se ha decidido anular y no solicitarle a Leslie Ramírez que renuncie al combinado centroamericano.

A lo largo de la historia del club ha habido un amplio historial de jugadores con doble nacionalidad e incluso naturalizados que han defendido la causa del Guadalajara y uno de los ejemplos actuales es la de Miguel Ponce, que nació en California, pero por ser mexicano está en el Rebaño.

¿A cuál jugador Chivas ‘obligó’ a renunciar a su segunda nacionalidad?

Alejandro Zendejas es un futbolista que disputó competencias en selecciones menores de Estados Unidos; sin embargo, a su llegada a Chivas en e 2016, decidió renunciar a dicho combinado nacional y solamente ser considerado para el Tricolor.

