José Juan Macías está consciente de que la afición de Chivas está esperando con ansias un nuevo título de Liga, por lo que el delantero de 22 años admitió que está en deuda con la nación rojiblanca y por ello regresó al redil pese a que recibió ofertas de otros clubes durante el receso invernal.

"Primero que nada creo que mi propósito de vida más allá de cualquier otra cosa es estar en un lugar donde pueda desarrollarme de la mejor manera y en un proyecto que te respalde dándote la confianza. Chivas es el equipo de mis amores, le he quedado a deber a la afición y eso fue lo que más me gustó, llegaron ofertas, pero creí que la mejor opción era regresar acá", declaró a Marca Claro.

El atacante mexicano que se reencontró con el gol el pasado fin de semana contra Santos después de un año sin celebrar una anotación aseguró sentirse contento de lo que aprendió durante su aventura en España, asegurando que no lo ve como un error.

“Yo estoy muy feliz y para mí no es un paso atrás, fue un gran aprendizaje. Soy afortunado de jugar en grandes clubes, creo que si vas hacia atrás es porque no le sacaste aprendizaje a lo vivido. Yo no lo veo como un error, porque regresa otro JJ más maduro, físicamente mejor y queriendo buscar objetivos. Espero estar lo más pronto posible en mi máximo nivel, estoy metido en un régimen de disciplina", concluyó.

¿Cómo le ha ido a JJ tras su regreso?

El delantero rojiblanco está viviendo su tercera etapa en la institución tras su corto paso por el Getafe de España, trabajando a marchas forzadas para recuperar su mejor versión futbolística, logrando anotar un gol en 134 minutos que ha disputado en cuatro partidos.

