La decisión de Chivas de suspender indefinidamente la presencia de sus barras durante los partidos en el Estadio Akron continúa causando revuelo en el gremio futbolístico en donde una leyenda del América no titubeó en aplaudir dicha determinación.

Tras la riña que se suscitó en el Estadio Corregidora el fin de semana pasado, diversas personalidades vinculadas al balompié consideraron que era necesario que la Federación erradicara a estos grupos de animación, en donde el ícono azulcrema Carlos Reinoso lamentó que no se tomara esa decisión.

"Yo creo que a la Federación le faltó poner un hasta aquí, cero barras. Me encanta lo de Chivas, me fascinó y mira que para mí decir Chivas no es muy bueno, pero me encantó lo de Chivas, sobre todo que ese lugar de las barras va a ser ocupada por niños porque yo pienso, en mis hijos, mis nietos, en la familia que va al estadio, que antiguamente iban tranquilamente y se ponían la playera de Monterrey, Tigres, Chivas, América, y podíamos ir y disfrutar.

"Yo estaba en la cancha, pero veía a todas las familias disfrutar del futbol, a mí se me hace una aberración que teniendo este momento para quitar las barras, no las hayas quitado", aseguró el ‘Maestro’ en palabras para TUDN.

¿Qué hizo Chivas con sus barras?

La directiva comandada por Amaury Vergara decidió ponerle pausa al ingreso de sus porras para cederle esos asientos a niños que serán invitados por la Fundación Jorge Vergara y Fundación Teletón, comenzando desde este fin de semana contra el América.

