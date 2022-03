Amaury Vergara, presidente de las Chivas de Guadalajara, tomó la firme decisión de excecrar a los grupos de animación rojiblancos de los próximos partidos a celebrarse en el Estadio Akron y que comenzará a regir este sábado, durante una nueva edición del legendario Clásico Nacional del fútbol mexicano frente al club América.

El propietario del Rebaño Sagrado, en nombre de su directiva, determinó dejar fuera de las tribunas del Gigante de Zapopan a las barras, hasta nuevo aviso. Este miércoles 9 de marzo, el heredero de la familia Vergara, aclaró que esta decisión no se trata de una expulsión definitiva y mucho menos de un castigo para los grupos de animación. Sino, que será una medida provisoria hasta encontrar los mecanismos que garanticen la seguridad de todos los asistentes a los partidos.

Amaury Vergara, durante una conferencia de prensa, aclaró que "no es expulsión ni castigo. Es un mensaje que queremos mandar de parte de Chivas, de unión, donde ellos también nos van apoyar para hacer este partido como lo hemos solicitado. Creemos que con eso mandaremos un mensaje a todos los demás equipos que se puede colaborar para tener un espacio seguro en nuestros estadios. Pero repito, no estamos expulsando, no estamos castigando a los grupos de animación, quiero aclarar que en esos grupos de animación hay gente que siempre nos ha apoyado, que siempre ha estado con toda la disposición".

El mandamás del Club Deportivo Guadalajara añadió que "nos hemos acercado desde el día de ayer con ellos para explicarles las razones de por qué lo estamos haciendo, les hemos pedido su apoyo y hemos tenido una respuesta muy positiva de la mayoría de los líderes de estos grupos de animación. Están muy conscientes, también están dolidos, porque por culpa de algunos criminales, porque esa es la palabra, ellos se ven afectados. Vamos a trabajar en colaboración con ellos para asegurar que el estadio de Chivas sea un espacio seguro para todos los que quieren al equipo".

Chivas ya dialogó con las barras

Amaury Vergara aseguró que "es evidente que hay una tristeza de los grupos de animación, porque tienen la costumbre de hacer lo que hacen siempre en un partido como el Clásico Nacional. Algunos están totalmente de acuerdo con la medida, están en apoyo, nos han expresado confianza para dialogar, pero no puedo mentir que también hay aquellos que están molestos, que no comprenden la decisión. Esto no es en contra de ellos, es en contra de la violencia en los estadios, no podemos permitir que esto suceda en nuestro futbol". Agregó que "en los grupos de animación hay gente que no es violenta, que apoya al equipo, pero hay riesgo de infiltrados. Hasta que no podamos diseñar la operación en conjunto, la decisión de Chivas es no tener grupos de animación de locales. Trabajaremos con ellos para lograr lo mejor para todos, es el objetivo".

El presidente de las Chivas recordó que "en el estadio Akron tenemos 10 años operando en saldo blanco. Ha habido situaciones, por supuesto, no decimos que ha sido totalmente pacífico, ha habido problemas y siempre actuamos de forma efectiva para resolverlos. Hemos vetado y puesto en lista negra interna a muchos aficionados que han querido reingresar al estadio y les hemos negado el acceso, gracias a las cámaras de seguridad. Si unificamos eso en toda la Liga, podremos compartir esos criminales, gente no deseada entre todos los equipos para poder negarles el acceso a estas personas".

No habrá acceso a la barra del América

Amaury Vergara ratificó, además, que los barristas de las Águilas tampoco podrán ingresar a la tribunas del Estadio Akron, este sábado, en una nueva edición del Clásico Nacional del fútbol mexicano, luego de recordar que "parte de las medidas de la Asamblea de Dueños en conjunto con la Liga MX y la FMF, fue precisamente que ningún grupo de animación visitante puede estar en los estadios. Es el primer ejemplo que tenemos que no podrá ingresar el grupo de animación de visita, ni el local. Hemos hecho un plan para monitorear, estamos en contacto con América para que pida a sus grupos de animación que no asistan, porque no podrán ingresar. Si se les identifica como grupo de animación no podrán ingresar, por las medidas que impuso la Federación y las medidas que nosotros impusimos en nuestro estadio".