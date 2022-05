El futbol es un deporte que despierta emociones, pasiones e ilusiones en aficionados y futbolistas, por lo que incluso las figuras del balompié como Alicia Cervantes tienen sueños por cumplir en donde la ‘Depredadora del gol’ está a aproximadamente 90 minutos de cumplir su fantasía más grande como jugadora profesional.

Licha, la máxima referente de la institución rojiblanca conversó con Rebaño Pasión hace poco más de dos meses y en dicha charla reveló que tiene un gran sueño por cumplir pese a su prolífica carrera en la Liga Femenil y es conseguir el título del balompié nacional, pero enfundada con el jersey rojiblanco.

“Siempre lo he dicho, y hasta que no se me cumpla no lo voy a dejar de decir y es ser campeona con Chivas. Es uno de los primeros que tengo, es mi meta. Desde que llegué acá he querido eso, ese es mi sueño y hasta que no lo cumpla no me voy a ir. Yo también espero eso, que sean muchos. Espero nunca irme”, aseguró en entrevista con Rebaño Pasión.

La realidad es que Licha ya sabe lo que es ser campeona de Liga, ya que en el Apertura 2019 consiguió levantar el trofeo durante su estadía en Rayadas, equipo en el que no era titular indiscutible y prueba de ello es que durante todo ese semestre solamente sumó 881 minutos y solamente marcó dos goles.

¿Cuándo se jugará la Vuelta?

Tras el compromiso de Ida en Pachuca, la serie se definirá el próximo lunes 23 de mayo en la cancha del Estadio Akron en punto de las 20:05 horas, tiempo del centro de México, donde buscarán repetir la historia del Apertura 2017 y levantar el trofeo que las acredite como campeonas frente a toda la fanaticada rojiblanca.

