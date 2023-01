Las Chivas de Guadalajara Femenil cumplieron con las expectativas y a pesar de un inicio titubeante en el juego frente a Santos Laguna les alcanzó para venir de atrás y llevarse un valioso triunfo 2-1, pero la mayor preocupación se dio cuando Alicia Cervantes se fue en el carrito de las desgracias, luego de marcar el segundo tanto antes de que terminara la primera mitad.

Al final del encuentro el estratega Juan Pablo Alfaro no quiso entrar en pánico por la lesión en la rodilla derecha, ya que es una pierna que le ha dado algunos problemas en distintas oportunidades, por lo cual prefirió esperar a que se le hagan los estudios pertinentes para conocer la gravedad de la situación.

En este sentido, el Pato aclaró que cuenta con jugadoras que pueden suplir con buenos resultados a Cervantes, quien suma 82 goles con la camiseta rojiblanca y más de 100 en su carrera, pero es una realidad que no será sencillo acusar la baja de su capitana y mejor referente ofensiva desde que se unió a las filas del club en el 2020.

“Hasta ahorita es una lesión de rodilla, no sé exactamente el grado de lesión, le van a hacer unos estudios para ver lo que tiene y ser más precisos. Ya nos ha pasado en anteriores torneos que no hemos contado con ella y nosotros no dependemos totalmente de Licha”.

“Licha es una jugadora importante para nosotros, es la capitana y referente del equipo, estamos deseando que no vaya a tener ninguna lesión de gravedad. Tenemos jugadoras que pueden hacer esa doble función de jugar en una, dos o hasta tres posiciones y vamos a trabajar para que no se note tanto la ausencia de Licha”,comentó el Pato Alfaro en conferencia de prensa.

