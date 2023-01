No estamos contentos: La inesperada confesión de Veljko Paunovic en Chivas a unas horas de enfrentar a Toluca

Para el timonel de las Chivas de Guadalajara es buen momento de reconocer que el funcionamiento no lo ha dejado convencido en lo que va del Torneo clausura 2023 donde han disputado dos partidos y no conocen la derrota, pero sabe que las expectativas son muy altas por el buen trabajo que mostraron durante la Pretemporada donde solamente perdieron dos partidos de nueve disputados.

A unas horas de que se dé el primer juego oficial del timonel serbio en el Estadio Akron, Paunović sorprendió con unas duras declaraciones que por otro lado ponen sobre la mesa la exigencia con la que trabaja y lo lejos que se siente de cumplir con los objetivos que se han trazado al inicio de este nuevo proyecto implementado por el director deportivo, Fernando Hierro, quien buscará darle una nueva imagen a la estructura rojiblanca.

En conferencia de prensa este viernes, el entrenador de Chivas reconoció que el funcionamiento sigue lejos de lo que tiene en mente con todo y que no han perdido, pues suman cuatro unidades luego de vencer a Monterrey en la Fecha 1 y el empate frente a San Luis la semana pasada, en un duelo que despertó muchas dudas porque tuvieron un jugador más durante 75 minutos y no pudieron reflejarlo en el marcador, pero sobretodo porque tampoco fueron muy claros a la hora de atacar.

Veljko Paunović no está contento con Chivas

El estratega de Guadalajara considera que tienen mucho por mejorar y no solo a la ofensiva, también cuando el rival pisa al área: “No estamos contentos, debemos minimizar el número de ocasiones que le permitimos al rival. No queremos que se acerquen para que no tengan acciones de balón parado. Tenemos mucho margen de mejora y eso es lo que estamos tratando de alcanzar”.

Encuesta ¿Crees que a Chivas le alcance para calificar directo a la Liguilla? ¿Crees que a Chivas le alcance para calificar directo a la Liguilla? Sí, estoy seguro La verdad no creo No, apenas al Repechaje YA VOTARON 11 PERSONAS

“El equipo no ha podido ser regular en las primeras 2 jornadas, esto debido a que tuvimos una pretemporada peculiar que no pudimos tener al grupo completo. La actitud y el compromiso que el equipo ha mostrado todos los días nos llevará a cumplir los objetivos. En el equipo todo mundo tiene un rol, ya sea quien presiona, quien da el apoyo, etc. nos gusta que todos estén involucrados. Cuando llega el momento de tomar decisiones, el plantel está muy igualado. Tenemos la certeza de que quien entre nos dará lo que necesitamos”,aseguró Paunović.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!