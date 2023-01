Los rojiblancos suman cuatro puntos de seis posibles y aunque no es una mala cosecha, el funcionamiento es lo que ha dejado muchas dudas en la afición.

El Club Guadalajara se medirá este sábado 21 de enero a Toluca en un partido correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Clausura 2023 donde la única misión será limar asperezas con la afición que sigue esperando que el funcionamiento sea igual de efectivo que en la Pretemporada, donde ganaron siete de nueve partidos amistosos, pero más allá de eso, con un rendimiento colectivo convincente.

El Rebaño Sagrado debutó en la campaña venciendo 1-0 a Monterrey con un golazo de Alexis Vega, pero es una realidad que los Rayados dominaron la mayor parte del encuentro siendo el guardameta Miguel Jiménez el héroe al final del partido, por ello frente a San Luis se esperaba que la situación cambiara de manera radical, pero dejaron mucho que desear en la Jornada 2 con un 0-0.

Las Chivas jugaron 75 minutos con un hombre de más luego de la expulsión de Juan Sanabria de los potosinos y cuando la mesa estaba servida para que el juego ofensivo que se le había visto a los tapatíos en los duelos de preparación apareciera, ocurrió todo lo contrario porque nunca lograron genera opciones claras de gol y peor aún, al inicio de la segunda mitad se lesionó Alexis Vega.

Veljko Paunović sigue en deuda con Chivas

Las críticas severas también surgieron para el estratega de Guadalajara por la decisión de no utilizar a los únicos dos refuerzos que ficharon para esta campaña: Daniel Ríos y Victor Guzmán. Al finalizar el juego, Veljko Paunović explicó que las razones para no echar mano de estos futbolistas es que físicamehte todavía no están en su mejor momento.

Esto generó que la afición se lanzara contra el serbio asegurando que el Rebaño es el único equipo que contrata jugadores para no utilizarlos, pues desde el año anterior que llegó Alan Mozo tampoco ha logrado afianzarse como titular. Es por ello que frente a Toluca, en el primer duelo en casa, los rojiblancos pueden cambiar la imagen que han enseñado en los juegos pasados y de paso arropar a Pocho y a Ríos, la deuda más importante que hasta el momento tiene el estratega.

