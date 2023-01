El timonel rojiblanco no se quedó callado ante las situaciones que no le convencen de la Liga MX en sus primeros duelos oficiales.

¡No se queda callado! Explica el técnico de Chivas, Veljko Paunovic lo que no le gusta del futbol mexicano

Para el entrenador de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunović disputar partidos dentro del futbol mexicano todavía parece algo nuevo, tanto así que apenas está vislumbrando las situaciones que no le parecen del todo convincentes, pues reconoció que hay momentos en estos primeros dos duelos del Torneo Clausura 2023 que le han parecido extraños e incluso no los recuerda en otras partes del mundo donde ha dirigido.

El timonel del Rebaño Sagrado asumió el cargo hace poco más de dos meses con la firme convicción de darle un nuevo giro a una institución que está hambrienta de buenos resultados y de un proyecto que tenga bases sólidas para un mediano y largo plazo. Al ser un hombre de toda la confianza del director deportivo, Fernando Hierro, Paunović llegó al club como una solución y para ello ha puesto manos a la obra con un nuevo estilo de juego.

Sin embargo, hay situaciones que salen de su control como lo son las costumbres que se tienen en la Liga MX implementadas en los años recientes no sólo por parte de los mismos futbolistas, sino también con la complicidad de los silbantes, quienes en muchas ocasiones son parte fundamental de que los juegos se detengan constantemente por diversas situaciones, desde una revisión en el VAR o para señalar cualquier acción del partido.

Paunović explica lo que no le gusta del futbol mexicano

En este sentido, en entrevista con TUDN, Veljko Paunović reveló lo que no le ha gustado del balompié azteca, destacando la gran cantidad de tiempo que se pierde por una u otra razón: “Hay situaciones donde se ralentiza mucho el juego, hay demasiada demora en cuanto a reiniciar y esos son otros aspectos que hay que adaptarse”.

"No creo que me he sorprendido mucho, pero lo que voy haciendo y adaptándome todavía es al ritmo de juego, creo que el ritmo de juego que nosotros buscamos y el ritmo (de la liga) en general es distinto y esto creo que para la manera que nosotros queremos jugar es una adaptación”, comentó el serbio en la charla para dicho medio.

