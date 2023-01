Las Chivas de Guadalajara sostendrán este sábado 21 de enero el duelo correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Clausura 2023 ante Toluca y el primero en el Estadio Akron, por lo que se espera una auténtica fiesta rojiblanca no solo por el funcionamiento que se tiene previsto para este compromiso, también porque la directiva ha preparado varias actividades dentro y fuera de la cancha, antes y durante el juego.

Pero los Diablos Rojos quieren ser el equipo que acabe con la fiesta que se tiene planeada, pues consideran que no serán un rival sencillo y tampoco irán a esperar que el Rebaño Sagrado tome la iniciativa del encuentro, a tal grado que el volante Leo Fernández aseguró que los escarlatas también son un equipo grande que no está acostumbrado a esperar lo que hace el rival antes de implementar su propio estilo de juego.

"Son equipos grandes entonces ellos salen a buscar casi siempre pero nosotros también somos un equipo grande de México, tenemos una ideología que hay de salir a proponer a jugar, no nos vamos a quedar esperando a reaccionar nada si no salir a proponer y a intentar manejar el partido”, apuntó el argentino en un claro mensaje para que Chivas no piense que deberá preocuparse nada más por los contragolpes de los mexiquenses.

La grandeza de Chivas es incomparable

Toluca es uno de los clubes que más títulos ha logrado en el futbol mexicano con 10 de liga, mientras que Guadalajara cuenta con 12, sin embargo la historia de uno y otro equipo dista mucho de ser comparada, ya que los tapatíos forman parte de la cultura nacional y la idiosincracia del mexicano. Lo cual supera cualquier trofeo en sus vitrinas, aunado a todos sus títulos han sido conseguidos únicamente con futbolistas nacionales.

Por el momento el objetivo de Toluca es tratar de vencer al Rebaño en el Gigante de Zapopan y posicionarse entre los primeros lugares del torneo como lo señaló Fernández: "Desde un principio Nacho (Ambriz) nos dijo que que primero teníamos que intentar quedar entre los primeros cuatro lugares y así no había forma de quedar fuera de la Liguilla y bueno la segu+nda es paso a paso en la liga y llegar a salir campeón es es algo que nosotros buscamos”.

