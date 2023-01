El Club Guadalajara requiere de todas sus armas posibles para que el entrenador Veljko Paunović pueda establecer a sus elementos de confianza, la mala noticia es que con la lesión de Alexis Vega y los constantes problemas físicos de varios elementos como Antonio Briseño deberá echar mano de jugadores que en una primera instancia tenía olvidados, no solo en la zona defensiva.

Desde que llegó el timonel serbio al Rebaño Sagrado fue observando a toda plantilla para tomar una postura sobre los jugadores que encajan a la perfección en su esquema táctico, por lo que también algunos otros quedaron relegados en una segunda o hasta tercera opción en sus respectivas posiciones, tales son los casos de los zagueros Hiram Mier y Luis Olivas, quien pasó de ser titular a quedar prácticamente en el olvido.

Pero además de la lesión de Vega, este viernes se informó que el Pollo Briseño también sufrió un problema físico que lo marginara de cuatro a cinco semanas de toda actividad, con los cual ambos futbolistas que parecían una tercera posibilidad, hoy estarán en la banca con muchas opciones de entrar a la cancha en caso de que Gilberto Sepúlveda o Gilberto Orozco no convenzan del todo a Paunović.

Los olvidados de Chivas por Paunović

Entre otros jugadores que también están con serias posibilidades de ver actividad en estos siguientes partidos de Guadalajara que esta noche recibirá a Toluca en el Estadio Akron y el siguiente fin de semana visitará Bravos de Juárez dentro de la Jornada 4, es el volante ofensivo Sebastián Pérez Bouquet, quien es la joya del club, pero no ha sido requerido en este arranque de campaña, mientras sigue mostrando sus cualidades con el Tapatío, pero esta noche será elegible contra los Diablos Rojos.

Y el futbolista que ha pasado de un escenario a otro es Santiago Ormeño, quien fue goleador en la Pretemporada, después no entraba en planes del técnico rojiblanco y ahora se dio a conocer que seguirá en el plantel para lo que resta del Clausura 2023, por ello también podría ver actividad en los siguientes encuentros, ya que para esta Fecha 3 no entró en la convocatoria, pero de igual forma si José el Tepa González no da resultados, seguro Ormeño tendrá más opciones de jugar.

