Hay oportunidades que pasan solamente una vez en la vida, principalmente en el mundo del futbol, por lo que cuando un club como Chivas toca a tu puerta es imposible negarse a la posibilidad de vestir la camiseta del club más importante de México, ya sea en la Liga varonil o Femenil, por lo que Carolina Jaramillo admitió que tuvo que hacer un sacrificio para cumplir su sueño.

La Comandante no titubeó en revelar que durante su paso por Tigres Femenil percibía un mejor salario; sin embargo, accedió a ganar menos con tal de vestirse de rojiblanca, reto que aceptó y que le ayudó a cumplir un sueño.

“Llego a Chivas con el sueldo no alto, para mí no es alto, pero cuando llego a Chivas me dicen: ¿no te podemos pagar lo que ganas en Tigres’. En ese entonces estaba lo de la pandemia, porque eso había afectado. Y dije, Chivas, ni modo y me bajé el sueldo para llegar a Chivas, nadie lo sabe.

“Espero que la Caro que estaba en Tigres pueda ser mejor que acá y dije, me voy a bajar el sueldo y ni modo. Eso me ayudó a decir, si le metes vas a ganar más y más. Me gustó el reto porque fueron partidos difíciles y muchas alegrías. Yo me quiero retirar en Chivas, siempre mi sueño fue estar en Chivas”, explicó en entrevista con Ramón Morales para su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil contra Mazatlán?

La actividad de la Liga Mx Femenil tendrá un receso por la Fecha FIFA, por lo que el Guadalajara volverá a jugar el próximo lunes 27 de febrero, en punto de las 21 horas, en la cancha del Kraken.

