En Chivas están consternados por la lesión de José Juan Macías; sin embargo, el entrenador rojiblanco, Veljko Paunovic, desea que esa mala noticia logre motivar al resto de su plantilla de cara al partido contra Pumas e inclusive para la recta final del Clausura 2023, en donde aseguró que el atacante está bien, fuerte mentalmente.

“Es parte del futbol, pero es un motivo más para nuestro equipo para que mañana aprecien los que salgan a jugar, el estar apto para jugar y darlo todo para Chivas y para su compañero caído.

“Estamos muy consternados por este lamentable suceso. Sabemos que va a ser el proceso largo, por eso vamos a estar a su disposición durante este proceso. Personalmente he hablado con él, después de la cirugía, y lo he visto muy bien. Me dijo que entiende que estas cosas pasan, y que el primer día de lesión es el primero de recuperación. Desde mi punto de vista, es un chaval con una tremenda inteligencia y capacidad de procesar las cosas como una persona mayor”, explicó el timonel en conferencia.

Encuesta ¿Quién te gustaría que fuera el delantero titular de Chivas? ¿Quién te gustaría que fuera el delantero titular de Chivas? Daniel Ríos Ronaldo Cisneros Tepa González Luis Puente YA VOTARON 194 PERSONAS

Por su parte, el Director del Área de Ciencias del Deporte, el doctor Jaime Figueroa, está convencido que pese a que se le juntaron dos lesiones de gravedad, José Juan Macías recuperará su máximo nivel futbolístico, ya que esto no implica una limitante para alcanzar la plenitud física.

“No hay por qué no regrese al máximo nivel o se acabe la carrera de un jugador por una lesión. Hoy en día, tenemos la tecnología y los medios para regresar a los jugadores a donde tienen que estar. Estamos con mucha confianza, no veo la razón por la que no regrese al cien por ciento”, concluyó el especialista.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!