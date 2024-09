Alicia Cervantes y Blanca Félix, líderes de las Chivas de Guadalajara que estuvieron en cancha, dieron la cara el domingo. Ambas futbolistas asistieron a la conferencia de prensa para disculparse con la opinión pública y toda la afición rojiblanca tras la humillación sufrida. Las tapatías perdieron 7-0 ante el Club América en el Clásico Nacional de la Jornada 10 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX Femenil.

Las capitanas del Rebaño Sagrado, pese a la ausencia por indisciplina de Carolina Jaramillo, asumieron su responsabilidad por el revés. Las dos jugadoras tomaron la palabra después de la intervención del director técnico Joaquín Moreno, principal señalado por la escandalosa caída. Las rojiblancas vuelven a la acción el jueves en partido reprogramado frente a Mazatlán.

Licha, máxima goleadora histórica de Chivas Femenil, tomó la palabra y envió su mensaje a la afición del Guadalajara. Reconoció que hay “mucho por mejorar, claro que sí. Nos duele y nos duele bastante, pero aquí estamos también como jugadoras y también aceptamos la responsabilidad que es“. Tanto Cervantes como Félix estuvieron a nada de romper a llorar, pero lograron contener sus lágrimas. La voz entre cortada en instantes, las delataba.

Blanca Félix, legendaria portera de las rojiblancas, siguió. Refirió que “para agregar con lo que dice mi compañera Alicia, la institución nos ha dado todas las herramientas para que nosotras podamos trabajar, mejorar y competir al más alto nivel contra el rival que sea. Por eso estamos aquí, dando la cara“. Después que su voz se cortara, continuó: “Para recibir los golpes que se vienen. Es un golpe muy duro, lo vamos a sufrir, pero nos vamos a levantar. Estamos en deuda con la institución y sobre todo con la afición. Esto no se va a quedar así, vamos a darle vuelta lo más pronto posible. Asumimos nuestra responsabilidad, la asumimos y sobre todo, nos pondremos a trabajar para darle vuelta lo ante posible. De nuevo, una disculpa a la afición y que sepan, que vamos a revertir esto lo antes posible”.

¿Qué dijo el DT de Chivas tras la derrota en el Clásico Nacional?

Joaquín Moreno, entrenador de Chivas Femenil, señaló que están dolidos por sufrir una derrota tan abultada. Sin embargo, prometió que pronto darán vuelta a la página para mantener el buen paso en el Apertura 2024, donde el cuadro rojiblanco es sexto con 19 puntos.

Quino refirió en la conferencia de prensa, que “estamos muy dolidos. El rival fue mejor. El orgullo y la dignidad, no nos queda más que comérnoslo, sacarlo. Lo más importante es reiniciar. Hoy nos pega, nos pega muy fuerte. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, el responsable soy yo. A la afición de Chivas una disculpa y no voy a permitir que baje la cabeza nadie“.

Cuándo vuelve a jugar Chivas Femenil: Día, hora y lugar

El siguiente compromiso de Chivas Femenil en su agenda será: el jueves, 19 de septiembre. Las rojiblancas se enfrentan ese día con el Mazatlán en la cancha del Estadio Akron. Una duelo reprogramado en el marco de la Jornada 3 del calendario de la ronda regular del Torneo Apertura 2024. Un partido que tiene pactado su inicio a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Esto, de acuerdo a la información suministrada por el sitio oficial de la Liga MX Femenil.

Guadalajara vs. Mazatlán