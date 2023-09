En el Estadio Azteca, Chivas Femenil no pudo aprovechar la oportunidad de quedarse con los tres puntos ante América y perdió por 2-1 en una nueva edición del Clásico Nacional. Por otro lado, luego de la derrota, el Tano Spinelli envió un fuerte mensaje a la afición.

A lo largo de este torneo, el Rebaño Sagrado se ha convertido en uno de los grandes animadores del campeonato. También se ha destacado al momento de defender, ya que tan solo habían recibido seis goles en diez partidos disputados.

Sin embargo, el invicto en el Apertura 2023 se cortó en el Clásico Nacional 2023 tras caer 2-1 ante América. A pesar de esto, Antonio Spinelli mantiene su convicción en el equipo y envió un fuerte mensaje a la afición de Chivas Femenil tras la derrota.

“Tenemos el sueño intacto y trabajamos en consecuencia para que Chivas vuelva a salir campeón. Que logre la tercera estrella en el Femenil. Si no se da en este, será en el próximo. Pero no voy a dejar de intentarlo hasta el día que me vaya”, expresó el timonel del Rebaño Sagrado en conferencia de prensa.

¿Cómo marcha Chivas Femenil en la tabla de la Liga MX Femenil?

Tras caer ante América, Chivas Femenil perdió su invicto tras diez jornadas en el Apertura 2023. Debido a esto, este domingo finalizará en la tercera posición de la tabla general de posiciones de la Liga MX Femenil con 24 puntos.