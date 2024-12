En las Chivas de Guadalajara Femenil hoy arranca una nueva era con el entrenador español, Antonio Contreras para dejar atrás lo que sucedió en el Torneo Apertura 2024, por tal motivo empiezan con bríos renovados de cara al Clausura 2025 donde el objetivo es pelear por los primeros lugares de la clasificación.

El técnico Antonio Contreras fue presentado en las instalaciones del Estadio Akron ante los medios de comunicación y la afición, pero una de las declaraciones más significativas fue la permanencia de Carolina Jaramillo para el siguiente torneo, lo cual le da mayor tranquilidad a la afición ante los rumores de que podría salir de la institución.

Contreras confirma que Caro Jaramillo se queda

“Cuando yo llego a conocer las instalaciones, me las enseñó Nelly Simón, y el gimnasio ¿sabes quién estaba? Caro Jaramillo, la única jugadora que yo he visto hasta el momento porque no he visto más. Se lo dije a Nelly y a mi gente en España, he tenido la suerte de entrenar a las mejores del mundo y cuando veo a Caro, estaba corriendo en la cinta, nos acercamos y nos saludamos”.

“Salgo de ahí y a partir de eso yo no quiero escuchar nada de Caro (rumores) porque es la imagen que yo me he creado. Le digo a mi gente de España, me he encornado a una jugadora entrenando en el gimnasio y eso me ha dado una fuerza tremenda, porque eso es profesionalismo para mí, yo quiero trabajar con profesionales y Caro se queda”, fue parte de lo que indicó Contreras en la rueda de prensa.

El estratega también indicó que por el momento se dedicará a analizar a las jugadoras con las que cuenta para determinar lo que necesita su plantilla, sin embargo, dejó claro que hay mucho talento en Guadalajara y únicamente requerirán de algunas incorporaciones para la próxima campaña donde indicó que buscarán pelear por la cima de la competencia.

Contreras añadió que el estilo de juego que más le gusta empieza por el orden tanto a la ofensiva como a la defensiva, con lo cual adelantó que tratará de tener un equipo muy equilibrado que guste de tener el balón y sepa encontrar las oportunidades en el arco rival.