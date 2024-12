El canterano de las Chivas de Guadalajara, José Juan Macías por fin está a punto de terminar con la pesadilla que le ha significado este segundo semestre del 2024 en cuanto al aspecto deportivo se refiere, ya que apenas pudo jugar un par de encuentros con Santos Laguna antes de lesionarse nuevamente.

El delantero surgido del Rebaño Sagrado fue vendido a los de Torreón en el verano pasado con la única finalidad de que tener mayor regularidad, debido a que el entonces estratega rojiblanco, Fernando Gago no lo tenía considerado como una de sus opciones al ataque, ya que por delante de JJ Macías estaban Armando González, Javier Hernández y Cade Cowell.

La buena noticia de JJ Macías para el 2025

Luego de la poca actividad que tuvo con los laguneros, Macías fue operado del menisco de la rodilla y esto le llevó un par de meses de recuperación, por lo que en este inicio de diciembre reapareció al 100% físicamente para iniciar con la Pretemporada del conjunto santista que volvió a los trabajos.

Foto tomada de Instagram de JJ Macías

Macías apareció en un video de Santos donde algunos familiares y aficionados saludan a los futbolistas que se van integrando a la dinámica del nuevo estratega Fernando Ortiz y en medio de aplausos y porras, el goleador mexicano agradece a los presentes con una elocuente sonrisa por una nueva oportunidad de volver al futbol.

El día que JJ Macías fue intervenido quirúrgicamente, lanzó un poderoso mensaje en su cuenta de Instagram dejando entrever que haría hasta lo imposible para volver a las canchas de la mejor manera, sin embargo tampoco descartó que podría pensar en el retiro en caso de que las cosas no salieran como él pensaba.

“En estos tiempos tan efímeros, llenos de ansiedad y poca salud/gestión emocional, me llena de ilusión mi propósito de conectar sobre todo con las nuevas generaciones y compartir un mensaje poderoso, quizá es esa la principal razón del porque no me rindo, los goles y trofeos solo son el medio, pero no el fin!, ojalá Dios me de la oportunidad de poder cumplir este propósito, y si no se puede igual seré feliz y estaré agradecido por todo lo que eh vivido en apenas 25 años de vida!”, fue algo de lo que publicó Macías el 8 de octubre pasado.