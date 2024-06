Chivas Femenil está por disputar, probablemente, su partido más complicado e importante de su historia cuando se enfrente en la cancha del Estadio Akron al Barcelona, el cual es considerado el mejor equipo del mundo tras proclamarse campeonas de España y de Europa.

Sin embargo, dentro del Rebaño saben que este tipo de partidos no son frecuentes, por lo que Caro Jaramillo dio muestra de su liderazgo y admitió que dentro del conjunto tapatío hay deseos de darse a conocer ante el mundo entero.

“Es muy importante. Siempre he pensado que nos volteen a ver acá en México. Sabemos que no tiene mucho la Liga, pero el Barcelona es el equipo más grande que hay en Femenil. Sabemos que no nos conocen como jugadoras, pero sabemos que será un partido intenso. Nos queremos dar a conocer y estamos contentas e ilusionadas por el partido”, aseguró la Comandante en conferencia de prensa.

Por su parte, Alicia Cervantes reconoció la importancia de enfrentarse a rivales de elite mundial, por lo que admitió que hay alegría dentro del chiverío, aunque le encantaría jugar en un club de ese nivel futbolístico.

“Estamos felices de enfrentarnos a un equipo como Barcelona. Todas, desde hace mucho tiempo lo veíamos y claro, todos nos visualizábamos en un equipo como el Barcelona”, declaró la máxima goleadora de Chivas Femenil.

¿Cuándo será el partido amistoso de Chivas Femenil contra el Barcelona?

El Guadalajara está listo para el choque contra el conjunto campeón de España y de Europa, duelo que sostendrán este miércoles 12 de junio en la cancha del Estadio Akron, duelo que comenzará a las 20 horas, tiempo del centro de México.