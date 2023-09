Mañana por la noche Chivas Femenil vuelve a ver acción en la Liga MX Femenil cuando reciba a Querétaro por la jornada 10 del Apertura 2023. Por otro lado, Karla Martínez no fue convocada por Antonio Spinelli y dejó un mensaje en sus redes sociales.

Las Rojiblancas no ha parado de tener un gran inicio en el certamen debido a que se ubican terceras con terceras con 21 puntos. A su vez, logran importantes resultados ante Tigres, empate 2-2, y Rayadas de Monterrey, victoria por 1-0.

Por otro lado, las dirigidas por Antonio Spinelli tienen una dura paradas debido a que Gallos Femenil es sexta con 15 puntos. A su vez, el entenador argentino dio la lista de convocadas para el juego por la jornada diez y sorprendió al dejar afuera a Karla Martínez.

Según lo informado por el propio club, la defensa, que estuvo en el once ideal de la jornada 9, no jugará ante Querétaro por una molestia muscular. De esta manera, decidieron darle descanso para que no haya una lesión que la relege por más tiempo del equipo.

El mensaje Karla Martínez en sus redes sociales

Luego de que se diera a conocer la decisión de Antonio Spinelli, la defensa de Chivas dejó un mensaje en sus redes sociales. Fue un corazon junto a varias fotos con el jersey del Rebaño Sagrado. Ante esto, todos sus seguidores le desearon una pronta recuperación.