El Club Deportivo Guadalajara se mantiene fiel a su esencia y a su historia con el uso exclusivo de futbolistas mexicanos, situación que no está prevista para cambiar en un corto, mediano ni largo plazo; sin embargo, esa situación podría ser perjudicial para el equipo de Chivas Femenil según aseguró una exjugadora rojiblanca.

El Rebaño es considerado uno de los clubes más poderosos y representativos de la Liga Mx Femenil debido a los dos títulos de Liga que presumen, además del Campeón de Campeonas, por lo que son uno de los equipos con más afición de todo el circuito rosa.

Sin embargo, para María Sánchez, exjugadora del chiverío, el jugar con pura futbolista mexicana implicará una desventaja en un mediano plazo, principalmente por la importación de nuevas patea balones de talla mundial como lo está haciendo Tigres y Pachuca con contrataciones como Charlyn Corral, Jennifer Hermoso, entre otras.

“Ahorita no se nota mucho porque otros equipos no traen a muchas extranjeras, pero ahorita que tienes a Pachuca o Tigres que traen jugadoras con mucha experiencia, de nombres que ya han ganado la Champions, que han hecho muchas cosas en el extranjero, creo que sí puede se runa desventaja, pero por lo pronto no creo que se note porque el futbol mexicano ha crecido. Un equipo como Chivas que tiene muchas niñas que salen de cantera y que lo han hecho muy bien, eso les ayuda”, declaró a Fox Sports.

¿Cuándo jugará nuevamente Chivas Femenil?

Tras el agónico empate contra Tigres, el Guadalajara tendrá una semana larga de trabajo y regresará a la actividad en el Apertura 2023 el próximo sábado 12 de agosto del 2023 en la cancha del Estadio Victoria contra las Centellas del Necaxa, duelo que arrancará en punto de las 19 horas.