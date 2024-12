El futbol es una disciplina en el que se dice que lo difícil no es llegar a un nivel profesional, sino mantenerte durante mucho tiempo, por lo que una exjugadora de Chivas Femenil sigue batallando para encontrar un lugar donde echar raíces tras una importante aventura fuera de México.

La guardameta Karol Contreras reveló que su aventura por el futbol de Argentina con Huracán ha llegado a su fin a través de un emotivo mensaje que conmovió a muchos aficionados en redes sociales.

“No tengo palabras para expresar todo lo que significó para mí estar aquí. Solo me queda decir gracias: al club por la oportunidad, al cuerpo técnico por las enseñanzas, a todos los que forman parte de esto; pero sobre todo a cada una de las jugadoras que me hizo sentir parte desde el día uno, que me enseñaron lo que es ser un equipo, el sentido de pertenencia y la pasión, los llevo conmigo siempre”, escribió la cancerbera en su cuenta de Instagram.

Contreras debutó en la Liga MX Femenil con la escuadra del Guadalajara durante el partido contra Mazatlán del Clausura 2023 al entrar de cambio al minuto 78 en lugar de Blanca Félix, comenzando así su andar en los empastados, aunque ya era parte del primer equipo desde el Clausura 2022 cuando fueron campeonas.

¿Volverá Karol Contreras a Chivas Femenil?

El contrato de Karol Contreras con Chivas Femenil se habría acabado desde hace algunos meses, según se ha dado a conocer de manera extra oficial, por lo que no volverá al Rebaño y seguiría buscando acomodo en otra escuadra para continuar con su carrera.