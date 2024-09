Chivas Femenil es un gran semillero para el balompié mexicana. Sin embargo, Karol Contreras no tuvo oportunidades y así se le va en Argentina.

A lo largo de la historia de Chivas Femenil hubo un sin fin de futbolistas que marcaron su nombre a fuego. Licha Cervantes es la cara de las rojiblancas debido a sus más de cien goles, mientras que Blanca Félix se inmortaliza por ese penal que le atajó a Corral en las semifinales contra Pachuca. Caro Jaramillo y Boyi Iturbide aparecen como las nuevas referentes que marcan el camino a seguir.

Sin embargo, hay un gran cantidad de jugadoras que fueron campeonas en el 2022 y que no acabaron por tener oportunidad. Una de ellas es Karol Contreras, que al igual que en el primer equipo, pasó por Santos Laguna y ya tuvo su estreno en el primer equipo de Huracán de Argentina.

Karol Contreras y su paso por Chivas Femenil

Karol Contreras fue campeona con Chivas Femenil.

Fue Juan Pablo Alfaro el responsable de hacerla debutar en el primer equipo de Chivas Femenil. El minuto ‘78, Karol Contreras ingresó para tener minutos ante un Mazatlán que ya perdía por 4-0 (el encuentro luego terminó 6-0 para el Rebaño Sagrado).

Sin embargo, ante la falta de minutos en mayo de 2023 decidió a salir a Santos Laguna luego de que hayan quedado eliminada ante la Liguilla. Su decisión fue atinada debido a que arriba de ella se encontraban Blanca Felix, Wendy Toledo y Celes Espino. No había lugar.

Karol Conetreras y un olvidable paso por Santos Laguna

Karol Contreras fue portera de Santos Laguna. (Foto: Imago7)

En la comarca lagunera su historia no cambió mucho ya que no era la portera titular en las Guerreras. A pesar de esto vio acción durante nueve encuentros durante toda la temporada 2023-2024 en el que llegó a recibir 33 goles. Sin duda fue un hola y un dios para la jugadora formada en Verde Valle.

En su regreso a Chivas ya no se encontraba el Tano Spinelli y Gastón Camargo, pero con Joaquín Moreno no tenía lugar. El problema era el mismo, Blanca Felix y Celeste Espino seguían como las principales jugadoras a pelear por el puesto de portero y ambas fueron convocadas a la Selección Mexicana.

Karol Contreras a Argentina

Karol Contreras es portera titular en Chivas Femenil. (Foto: IG / Karol Contreras)

No fue extraño que se haya dado la salida de Karol Contreras de Chivas debido a que no tenía lugar. Sin embargo, lo llamativo fue que su destino en la temporada 2024-2024 haya sido Argentina, una nación con una gran cultura futbolística a nivel varonil, pero no en femenil.

Su nuevo equipo es Huracán Femenil de Parque Patricios, equipo en el que es dirigida por Gastón Camargo, ex auxiliar del Tano Spinelli en Chivas Femenil. Su llegada es por un año a préstamo y ya tuvo su debut como guardameta titular en las primeras cuatro jornadas en la que empató empate ante San Luis FC, perdió ante Belgrano y Newells y superó a Rosario Central. En estos 360 minutos tan solo recibió seis goles.