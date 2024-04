Lo que ha hecho Alicia Cervantes con la Chivas de Guadalajara no es poca cosa, ya que después de su llegada en el 2020 solamente ha acumulado marcas y récords que difícilmente alguien podrá superar en el futuro inmediato, es decir, pasarán décadas para que alguien logre igualarla, ya sea en el equipo varonil o el femenil.

Licha arribó al Rebaño Sagrado en el verano del 2020 procedente de Monterrey, donde nunca ocultó su amor por los colores rojiblancos, por lo cual su fichaje siempre fue considerado por la misma atacante como un sueño hecho realidad y a partir de ese momentos sus buenas intenciones se convirtieron en goles.

A lo largo de cuatro años, Alicia Cervantes acumula 118 anotaciones, es decir, 29.5 tantos por cada año y 14 goles en promedio por cada uno de los torneos en que ha visto actividad con la camiseta de Chivas, los cuales ha marcado en 123 encuentros disputados.

¿A cuántos goles llegaría Alicia Cervantes con Chivas?

Si tomamos como base que Omar Bravo es el máximo goleador de Guadalajara con 160 dianas en 431 partidos, Licha no está lejos de seguir haciendo historia con el equipo de sus amores, pues actualmente se ubica en la tercera posición de los máximos goleadores, por encima de jugadores como Eduardo el Yayo De la Torre (89 goles) y Javier el Cabo Valdivia (98 goles).

Licha apenas lleva cuatro años en la institución. Foto/ Imago7/ Etzel Espinosa

Cervantes solamente es superada por Don Chava Reyes con 153 tantos y Bravo Tordecillas, dejando claro que la atacante mexicana en apenas cuatro años ha logrado lo que a muchos futbolistas les llevó, al menos, más de un lustro para hacerse notar en la ofensiva de los tapatíos.

Por el momento la delantera tiene 30 años y si su carrera se mantiene con esa regularidad frente al arco rival, se puede pronosticar que seguirá marcando goles de todos colores y sabores al menos otros cuatro años, con lo cual llegaría a superar la barrera de las 200 anotaciones, una cifra que ningún elemento rojiblanco ha logrado en más de 110 años de historia de la institución.

El único futbolista en activo que le puede competir a Licha Cervantes

En la lista de los 12 máximos goleadores de la historia del Rebaño solamente hay un jugador que sigue en activo y que podría competirle a Cervantes, se trata de Marco Fabian, quien cuenta con 60 goles en su cuenta personal y aunque en el papel luce imposible que le haga sombra a Licha, técnicamente podría hacerlo mientras no se retire.

La goleadora pasó de Atlas a Monterrey antes de llegar al Rebaño.. Foto: Imago7/ Fabian Meza

Incluso el años anterior se especuló con la posibilidad de que se uniera a las filas de Guadalajara nuevamente, pues era bien conocido por Veljko Paunović y se acercó a Fernando Hierro para pedirle una oportunidad, no obstante, mientras esto no ocurra, no hay ningún otro elemento con el que pueda competir Alicia Cervantes más que con ella misma.

Los máximos anotadores en la historia de Chivas

1.- Omar Bravo 160 goles

2.- Salvador Reyes 154

3.- Alicia Cervantes 118

4.- Javier Valdivia 98

5.- Eduardo De la Torre 89

6.- Benjamín Galindo 85

7.- Maximiliano Prieto 84

8.- Ramón Morales 80

9.- Javier De la Torre 78

10.- Francisco Jara 72

11.- Isidoro Díaz 62

12.- Marco Fabián 60