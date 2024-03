Las Chivas de Guadalajara no han ganado en el Torneo Clausura 2024 desde el 23 de febrero cuando se impusieron a los Pumas de la UNAM 3-1, ya que no pudieron vencer al América el sábado anterior en el Clásico Nacional por la Jornada 12, por ello la presión no cesa para el entrenador Fernando Gago.

Y es que no se puede ocultar que el trabajo del anterior estratega dejó un parámetro muy alto al haber llegado a la Gran Final del Clausura 2023 que perdieron con los Tigres de la UANL 3-2, por ello el trabajo de Veljko Paunović sigue vigente en el recuerdo de los aficionados.

La mala noticia para Gago es que el tiempo se está terminando y las jornadas también, pues aunque explicó en la conferencia de prensa tras el Clásico que aún faltaban muchos puntos por disputar, únicamente quedan cinco juegos, es decir, 15 unidades y ni ganando todos los duelos llegará a la mejor marca que logró Pauno con 34 puntos.

Las Chivas de Gago no compiten ni con los peores momentos de Paunovic

El serbio conquistó 27 unidades en su segunda campaña donde únicamente le alcanzó para clasificar directo a los Cuartos de Final, pero fue eliminado por los Pumas de la UNAM, sin embargo, para llegar a la misma cantidad, este certamen Guadalajara debe ganar 11 unidades más de las 15 en disputa, una cuota, que a juzgar por el funcionamiento que se ha observado, luce complicado.

Pauno no llegó a un acuerdo con Hierro para quedarse. Foto: Imago7

“Al final del partido (Clásico) Gago dijo ‘faltan muchos puntos por disputarse’, no espérame, faltan 15 puntos. En el peor torneo de Paunovic hizo 27 puntos, Chivas lleva 16, necesita 11 de 15 ¿los va a ganar? No. Cuando llegó Paunovic hizo 34 puntos. Hoy no alcanza ni con chocos para los 34 puntos”.

“Con los 15 que faltan no le alcanza más que para los 31 puntos. Traes a Gago diciendo que va a superar lo que hizo Paunovic y el peor torneo de Paunovic ni siquiera lo va a alcanzar Gago, necesita 11 de 15 puntos. Va a alcanzar máximo 31 puntos”, fue parte de lo que comentó Héctor Huerta en Futbol Picante de ESPN.