El Apertura 2023 está por iniciar en la Liga Mx Femenil; sin embargo, el equipo de Chivas Femenil ha estado en la controversia durante las semanas recientes debido a múltiples circunstancias, en donde ahora se sumaría una más, ya que tras rescindirle contrato a una jugadora, esta decidió retirarse de las canchas.

Durante este receso futbolístico, en el Guadalajara han sido protagonistas de diversas decisiones polémicas como las salidas de varias jugadoras, el engaño de Joseline Montoya para irse libre a Tigres, la contratación de Monse Hernández proveniente del América y ahora se suma una nueva situación de controversia.

Este lunes se confirmó que el equipo del Guadalajara decidió rescindir el contrato de Hilary García, quien estuvo prestada con Cruz Azul en el Clausura 2023, por lo que la futbolista reveló cómo sucedieron los hechos, en donde tras ser informada que no sería tomada en cuenta, ella decidió ponerle una pausa, aún no se sabe si definitiva a su andar en las canchas.

“Después de unas semanas de incertidumbre sobre mi futuro profesional y mi futuro en Chivas Femenil, se me comunicó que no entraría en planes para el siguiente torneo con el equipo, por lo que se decidió dar por finalizada nuestra relación contractual (…) En lo que respecta a mi futuro, después de un año muy complicado para mí, he decidido ponerle un pausa (indefinida) en mi carrera y darme la oportunidad de encaminar otro proyectos que tengo por delante”, explicó la mediocampista, quien en el comunicado completo admitió sentirse agradecida con el club y su afición.

¿Cuándo debutará Chivas Femenil en el Apertura 2023?

La Liga Mx Femenil dio a conocer todos los detalles del calendario de competencia del Apertura 2023, en donde el Guadalajara hará su presentación en el nuevo año futbolístico el próximo domingo 16 de julio en el Estadio Caliente contra Tijuana, duelo que se disputará en punto de las 21:06 horas, tiempo del centro de México.