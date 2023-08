La historia de Chivas Femenil debe ser entendida con un antes y un después de Alicia Cervantes, quien se ha colado entre los mejores romperredes de la historia del Club Deportivo Guadalajara con 91 goles como rojiblanca, hasta el día de hoy; sin embargo, la delantera reveló cuál es su sueño si logra alcanzar la marca de Omar Bravo como máximo romperedes rojiblanco.

Licha ha manifestado en repetidas ocasiones que su sueño es alcanzar al mochiteco, quien anotó 132 goles en Liga Mx como elemento del Rebaño y en total anotó 160 dianas, contando todas las competencias; aunque en esta ocasión la Depredadora admitió que vislumbra lejos esa marca, pero si lo consigue su sueño sería reunirse con Bravo Tordecillas.

“Lo disfruto como van pasando los partidos, los goles. Es una cuestión que siempre me propuse de ser una ídola e histórica en Chivas, pero no pensé que llegaría a ese grado de llegar a los 100 goles, que todavía no los he hecho. El pasar a jugadores que Chivas tiene en su historia, es bonito.

“Llegar a Omar Bravo lo veo muy lejos, pero creo que en algún momento puedo llegar. Si en algún momento pudiera llegar, quiero ver a Omar para conversar con él y decirle que estamos al par o en la misma historia de Chivas”, declaró Licha Cervantes a Fox Sports.

¿Cuándo jugará de nuevo Chivas Femenil?

El Guadalajara tendrá una semana corta de trabajo, ya que su próximo compromiso deberá enfrentarlo el próximo jueves 17 de agosto en la cancha del Estadio Akron, donde recibirán a Rayadas en punto de las 21:10 horas.