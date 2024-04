Chivas Femenil no perdió de milagro frente a Atlas el domingo dentro del Clásico Tapatío de la Jornada 13, no solamente por el penalti bien cobrado de Carolina Jaramillo, tras la falta que recibió Adriana Iturbide en el área en los minutos finales del duelo, sino porque bajo los tres postes Blanca Félix dio uno de sus mejores partidos.

La guardameta del Rebaño Sagrado se cansó de detener los disparos de las Rojinegras, que es una realidad que en los 90 minutos del juego fueron mejores que las locales, pero no contaron con que Blanca estaría casi imbatible, hasta que cayó el gol de Maritza Maldonado.

Sin embargo, antes la arquera sinaloense de Chivas ya le había detenido un penalti a Marcia García y una serie de goles casi cantados a Brenda Ceren de las atlistas, con lo cual parecía que bajaba por completo la cortina de su arco, pero no todo lo podía hacer la guardameta del equipo dirigido por Antonio Spinelli.

Blanca Félix, la verdadera estrella de Chivas Femenil

En algunas ocasiones mucho se le ha cuestionado a Blanca Félix sobre errores que ha cometido en distintos duelos, pero es un hecho que la experiencia y madurez que ha adquirido se han visto reflejados en esta campaña, donde ha tenido actuaciones espectaculares ya dejó muestra frente a las de la Academia.

Blanca Félix ha sido campeona con el Rebaño en dos ocasiones. (Foto: Cesar Gomez/JAM MEDIA)

A sus 28 años, está convertida en una pieza clave para Guadalajara que sigue luchando por los primeros puestos del Clausura 2024: “Fueron 13 ocasiones las que la guardiana de las Chingonas dijo presente por arriba, por abajo y hasta desde el punto penal. Blanca, que además portó el gafete de capitana, confirmó su estatus como una de las mejores porteras de la Liga MX Femenil. Y no es para menos, ya que en la presente campaña es la arquera con más 1 vs 1 exitosos en el circuito rosa”, fue parte de lo que publicó Chivas Femenil en su portal.

Los números de Blanca Félix en el Clausura 2024

– 1 vs 1 existosos: 51 (Líder de la Liga)

– Juegos aéreos existosos: 31

– Despejes de mano a destino: 52 (Líder de la Liga)

– Atajadas conservando el balón: 29

– Atajadas totales: 42

– Balones recuperados: 112

– Efectividad de despejes de mano: 98%