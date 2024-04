El Club Guadalajara se impuso de gran manera a Monterrey en el partido correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Clausura 2024 el sábado anterior, con lo cual el proyecto de Fernando Gago ha tomado un impulso para la parte final de la campaña en busca de clasificar de manera directa a la Liguilla.

Las Chivas hicieron lo suficiente y cumplieron con obtener los tres puntos que tanta falta les hacían para meterse de lleno en la pelea por un lugar en el Play-In, ya que no haber sumado los hubiera sacado del puesto 10 y habrían sido superados por los Pumas de la UNAM.

Sin embargo, en Fox Sports como en la mayoría de las televisoras no está contentos cuando el Rebaño Sagrado obtiene buenos resultados y buscan cualquier situación para minimizar el triunfo, en este caso, ante los regios, quienes llegaban como amplios favoritos.

Antichivas de Fox Sports se indigna por el triunfo sobre Monterrey

Uno de los férreos críticos de Guadalajara es Rubén Rodríguez, quien claramente es un americanista oculto bajo un closet y que por ende siempre busca la manera de minimizar lo que se hace bien en el conjunto rojiblanco, por lo que en esta ocasión aseguró que el silbante Adonai Escobedo fue clave para el triunfo.

Algunos comentaristas sufren cuando gana el Rebaño. Foto: Fox Sports

“Si hablas del partido de ayer (sábado), Chivas aprovechó todo lo que le regaló el arbitraje y todo lo que no hizo Rayados, que es muy normal que Rayados no dé el do de pecho en este tipo de partidos. Ojalá (Fernando) Gago se quede, pero no le va a quitar el fracaso de no quedar entre los primeros seis”, indicó Rodríguez.

Por su parte, otro personaje con odio sobre el Rebaño es Alejandro Blanco, quien también demeritó la victoria argumentando que la expulsión de Gerardo Arteaga se debió a un error arbitral, ya que Escobedo no le señaló una falta a favor y esto generó los insultos por los que fue expulsado.