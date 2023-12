Chivas Femenil llevó adelante una enorme campaña luego de haber quedado eliminada en las Semifinales frente a América. Por otro lado, de cara al Clausura 2024, el Guadalajara confirmó la llegada de Viridiana Salazar es nueva jugadora de las Rojiblancas tras no renovar su contrato con Pachuca.

Si de algo se ha caracterizado el Rebaño Sagrado de Antonio Spinelli es de su poder goleador debido a que marcó 42 goles en la fase regular, mientras que en la Fiesta Grande de la Liga MX Femenil anotó ocho goles. Por otro lado, Licha Cervantes fue la gran culpable de esas cifras debido a que terminó como campeona de goleo con 15 gritos.

A pesar de esto, y de contar con enormes jugadoras en el ataque, Chivas Femenil decidió apuntalar la ofensiva. Debido a esto, en la tarde de hoy, se confirmó la llegada de Viridiana Salazar. La atacante arribó proveniente de Pachuca luego de que haya decidido no renovar su contrato. Cabe destacar que, según lo informado por Fernando Esquivel, Rayadas de Monterrey era otro de los clubes interesados en ella.

“Estoy muy emocionada de poder llegar al equipo más mexicano. Creo que es un sueño poder estar acá. No solo mía sino que también para mi familia. En especial de mi hermano porque me inculcó el amor por el futbol. Estoy muy emocionado por todo lo que significa Chivas y representa no solo en México, sino que en el mundo”, comentó la nueva jugadora del Rebaño Sagrado a Chivas TV.

Viridiana Salazar es nueva jugadora de Chivas Femenil. (Foto: TW / Chivas Femenil)

Y agregó: “Estoy muy agradecida con Nelly, Amaury y con Juan Carlos que me abrieron las puertas de esta institución tan grande. Hoy me debo a Chivas y voy a salir a dar la cara para siempre hacer lo mejor posible y salir a buscar esa tercera que tanto anhelamos”.

Por otro lado, Nelly Simón, actual Directora Deportiva de Chivas Femenil, explicó en qué puntos va a ser importante la nueva atacante del Rebaño Sagrado. “Llega a sumar en la parte ofensiva. Llega a sumar en el vestidor que en lo más importante, en la parte humana. Con la calidad que tiene Viri en el tema futbolístico imagínate las variantes que vamos a tener en la ofensiva, pero sobre todo es una mujer trabajadora, es una mujer que entrena a tope, que está siempre con la mejor predisposición y si sumas todo y le va a aportar mucho al equipo, y las compañeras la van a recibir de la mejor manera”, señaló.

¿Cuándo realizará Chivas Femenil la pretemporada para el Clausura 2023?

Luego de la dura eliminación ante América, Chivas Femenil rompió filas para tomarse unas semanas de descanso. Debido a esto, las jugadoras volverán a reportar con el equipo el próximo 4 y 5 de diciembre para realizar exámenes médicos, entrenador dos días en Verde Valle y luego viajar a Manzanillo a realizar la pretemporada desde el 8 al 16 de diciembre.